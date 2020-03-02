Süper Lig'de 24. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı bugün oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi. Kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada ise Başakşehir, Gaziantep FK'yı 3-1 yendi. İşte güncel puan durumu...
Süper Lig'de 24. haftasında zirve yarışı yine gündeme damga vurdu. Haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, Alanyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk umutlarını yeşertti. Rizespor karşısında geri dönüşe imza atan Trabzonspor, rakibini 5-2 mağlup etti. Fenerbahçe, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak büyük bir yara aldı.
Ankaragücü'nü 3-0 yenen Sivasspor, zirve takibini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında ise Medipol Başakşehir, Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek liderlik koltuğunu kaptırmadı.
İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU
- 02.03.2020
- Güncelleme: 02.03.2020 22:49
Süper Lig'de 24. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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