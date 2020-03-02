Süper Lig'de 24. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Süper Lig Zirve el değiştirdi! İşte güncel puan durumu

'de 24. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu

Süper Lig'de 24. hafta sona erdi! İşte güncel puan durumu

'de 24. hafta heyecanı bugün oynanan 2 karşılaşmayla sona erdi. Kümede kalma mücadelesi veren , 'yi 1-0 mağlup etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada ise , FK'yı yendi. İşte güncel puan durumu...

'de 24. haftasında zirve yarışı yine gündeme damga vurdu. Haftanın açılış karşılaşmasında , 'u 2-1 yenerek şampiyonluk umutlarını yeşertti. Rizespor karşısında geri dönüşe imza atan , rakibini 5-2 mağlup etti. , ile 2-2 berabere kalarak büyük bir yara aldı.

Ankaragücü'nü 3-0 yenen , zirve takibini sürdürdü. Haftanın kapanış maçında ise Medipol , FK'yı yenerek liderlik koltuğunu kaptırmadı.

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

  1. 02.03.2020
  2. Güncelleme: 02.03.2020 22:49
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