Sergen Yalçın hala umutlu

Ancak başarılı teknik adama göre Galatasaray deplasmanı kendilerini zirve yarışının içine çekebilir. Çünkü Galatasaray deplasmanından sonra Beşiktaş üstünde yer alan takımlarla oynamayacak. Siyahbeyazlıların üstündeki takımların ise birbirleriyle maçları olacak.

TAKTİK ÇALIŞTILAR

Kartal, A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmada Dorukhan Toköz ve Gökhan Gönül yer almadı. Siyah-beyazlı futbolcular 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı idman yaptı. Antrenman, üç takımlı taktik maçı, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.