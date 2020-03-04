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04 Mart 2020, Çarşamba
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hala umutlu

Sergen Yalçın hala umutlu

umudunu hiç yitirmiyor… maçıyla başlayıp derbisiyle biten süreç için 'en yüksek puan' hedefi koyan Sergen, ve 'a kaybedilen 5 puan yüzünden hedeften şaştı.

Ancak başarılı teknik adama göre deplasmanı kendilerini zirve yarışının içine çekebilir. Çünkü Galatasaray deplasmanından sonra üstünde yer alan takımlarla oynamayacak. Siyahbeyazlıların üstündeki takımların ise birbirleriyle maçları olacak.

TAKTİK ÇALIŞTILAR
, A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmada Dorukhan Toköz ve yer almadı. Siyah-beyazlı futbolcular 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı idman yaptı. Antrenman, üç takımlı taktik maçı, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

  1. 4.3.2020
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