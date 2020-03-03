Ahmet Nur Çebi'den 117. yıl mesajı! "En onurlu gündür 3 Mart'lar" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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'den 117. yıl mesajı! "En onurlu gündür 3 Mart'lar"

Ahmet Nur Çebi'den 117. yıl mesajı! "En onurlu gündür 3 Mart'lar"

Başkanı , kulübün kuruluşunun 117. yılı sebebiyle, siyah-beyazlıların resmi bir mesaj yayınladı. Çebi, "Dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu gündür 3 Mart'lar" ifadelerini kullandı.

Kulübü'nün 117. kuruluş yılı sebebiyle Beşiktaş Başkanı , kulübün resmi bir kutlama mesajı yayınladı. "Bugün, Kulübümüzün 117. kuruluş yılını kutluyoruz" diyerek sözlerine başlayan Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ı 117 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur.
117 yıldır yaşattığı gelenekleriyle 'nin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaşımız, gücünü taraftarlarımızdan almaktadır. Taraftarımızın takdiri hak eden desteğiyle ne kadar övünsek az kalır...

Beşiktaşımızı bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline getiren şanlı tarihine; yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak, global bir marka haline getirmek için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı olarak kulübümüzün 117. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlılar'ı en içten dileklerimle kutluyor, Beşiktaşımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle, şükranla anıyorum."

  1. 03.03.2020
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