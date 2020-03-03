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03 Mart 2020, Salı
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'ı yerliler sırtlıyor!

Beşiktaş'ı yerliler sırtlıyor!

'ta 10 gol 3 asist, 2 gol 3 asist ve 2 gol 9 asistle skoru büyük katkı sağladı ve 38 golün 29'una etki etti. Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.

ligde şampiyonluk şansını son ana kadar zorlamaya kararlı. Siyah- Beyazlı ekip zirvenin gerisinde olmasına rağmen ümidini yitirmezken yerli futbolcular performanslarıyla yabancı oyunculardan çok daha fazla katkı sağladı.

BURAK YILMAZ'DAN 13 GOLLÜK ETKİ

Burak 18 maçta 10 gol, 3 asistlik bir performans sergilerken toplam 1519 dakika süre aldı. de 21 maçta oynadığı 1827 dakikada 2 gol, 3 asistlik bir grafik çizdi. ise 23 karşılaşmada 2 gol, 9 asistle skora büyük katkı sağladı.

Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.

  1. 03.03.2020
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