Beşiktaş'ı yerliler sırtlıyor!
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz 10 gol 3 asist, Gökhan Gönül 2 gol 3 asist ve Caner Erkin 2 gol 9 asistle skoru büyük katkı sağladı ve 38 golün 29'una etki etti. Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.
Beşiktaş ligde şampiyonluk şansını son ana kadar zorlamaya kararlı. Siyah- Beyazlı ekip zirvenin gerisinde olmasına rağmen ümidini yitirmezken yerli futbolcular performanslarıyla yabancı oyunculardan çok daha fazla katkı sağladı.
BURAK YILMAZ'DAN 13 GOLLÜK ETKİ
Burak 18 maçta 10 gol, 3 asistlik bir performans sergilerken toplam 1519 dakika süre aldı. Gökhan Gönül de 21 maçta oynadığı 1827 dakikada 2 gol, 3 asistlik bir grafik çizdi. Caner Erkin ise 23 karşılaşmada 2 gol, 9 asistle skora büyük katkı sağladı.
Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.
- 03.03.2020
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