Beşiktaş'ı yerliler sırtlıyor!

Beşiktaş ligde şampiyonluk şansını son ana kadar zorlamaya kararlı. Siyah- Beyazlı ekip zirvenin gerisinde olmasına rağmen ümidini yitirmezken yerli futbolcular performanslarıyla yabancı oyunculardan çok daha fazla katkı sağladı.

BURAK YILMAZ'DAN 13 GOLLÜK ETKİ

Burak 18 maçta 10 gol, 3 asistlik bir performans sergilerken toplam 1519 dakika süre aldı. Gökhan Gönül de 21 maçta oynadığı 1827 dakikada 2 gol, 3 asistlik bir grafik çizdi. Caner Erkin ise 23 karşılaşmada 2 gol, 9 asistle skora büyük katkı sağladı.

Yabancı oyuncuların hiçbiri bu başarıya ulaşamadı.