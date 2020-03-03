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03 Mart 2020, Salı
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Geleceği belli oldu! Elneny 'ta kalacak mı?

Geleceği belli oldu! Elneny Beşiktaş'ta kalacak mı?

2019-20 sezonu başında Premier Lig devi 'den 'a transferi gerçekleşen Elneny için flaş bir haber yayınlandı. Tbrfootball'ın haberine göre Mısırlı yıldız, sezonun sona ermesiyle beraber Arsenal'e geri dönecek.  İşte detaylar... ( fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER )

Sezon başında Premier Lig devi 'den 'a transferi gerçekleşen için önemli bir haber yayınlandı.

Mısırlı yıldızın Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve gelecek sezon da siyah beyazlı formayı sırtına geçirmeyi istediği aktarılırken, Arsenal'in bu talebe sıcak bakmayacağı belirtildi.

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Medipol Başakşehir'in takipçisi konumunda bulunan Beşiktaş'ın, gelecek sezonun çalışmalarına başladığı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ BONSERVİS ÖDEMEYE İSTEKLİ DEĞİL

Öte yandan Elneny için Arsenal'in yaklaşık 18 milyon euroluk bonservis rakamı belirlemesi, Beşiktaş'ın bu transferde elini kolunu bağladığı yazılırken, siyah beyazlıların gelecek planlamalarında Elneny'in olmadığı ifade edildi.

Mohamed Elneny, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda çıktığı 26 müsabakada 2 asiste imza atarken 2170 dakika sahada kalmayı başardı.

  1. 03.03.2020
  2. Güncelleme: 03.03.2020 17:16
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