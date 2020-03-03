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03 Mart 2020, Salı
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Akonnor: Boateng oynamak istemiyor

Akonnor: Boateng oynamak istemiyor

'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, kariyerine harika bir başlangıç yapmış ve siyah-beyazlı takımla çıktığı ilk 4 maçında 2 gol atmıştı. 32 yaşındaki yıldız, bu performansına rağmen Takımı'nın eleme maçlarının kadrosuna çağrılmadı. hocası ise Boateng'in milli takıma çağrılmama nedenini açıkladı. İşte detaylar...

Takımı Teknik Direktörü , Sudan ile oynanacak olan 2021 eleme maçları kadrosunu açıklarken, forması giyen Kevin-Prince Boateng ile ilgili flaş sözler sarf etti.

Akonnor, siyah-beyazlı takımla çıktığı ilk 4 maçında 2 gol atan 32 yaşındaki yıldıza 23 kişilik kadroda yer vermezken, bunun sebebini de açıkladı.

Ajansspor'un haberine göre, Charles Akonnor yaptığı açıklamada "Boateng ile konuştuk. Bir daha Gana Milli Takımı'nda oynamak istediğini sanmıyorum" dedi.

MİLLİ FORMAYI 4 YIL TERLETTİ

Gana formasını 2010 ile 2014 yılları arasında terleten Boateng, 15 maçta 2 gol kaydetti. Yıldız futbolcu 2014 yılından bu yana milli takıma çağrılmıyor.

Boateng 2011 yılında Gana Futbol Federasyonu'na bir mektup yollayarak milli takımı bırakmak istediğini belirtmiş, daha sonra bu kararından vazgeçmişti.

  1. 03.03.2020
  2. Güncelleme: 03.03.2020 19:35
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