Akonnor: Boateng oynamak istemiyor

Gana Milli Takımı Teknik Direktörü Charles Akonnor, Sudan ile oynanacak olan 2021 Afrika Uluslar Kupası eleme maçları kadrosunu açıklarken, Beşiktaş forması giyen Kevin-Prince Boateng ile ilgili flaş sözler sarf etti.

Akonnor, siyah-beyazlı takımla çıktığı ilk 4 maçında 2 gol atan 32 yaşındaki yıldıza 23 kişilik kadroda yer vermezken, bunun sebebini de açıkladı.

Ajansspor'un haberine göre, Charles Akonnor yaptığı açıklamada "Boateng ile konuştuk. Bir daha Gana Milli Takımı'nda oynamak istediğini sanmıyorum" dedi.

MİLLİ FORMAYI 4 YIL TERLETTİ

Gana Milli Takım formasını 2010 ile 2014 yılları arasında terleten Boateng, 15 maçta 2 gol kaydetti. Yıldız futbolcu 2014 yılından bu yana milli takıma çağrılmıyor.

Boateng 2011 yılında Gana Futbol Federasyonu'na bir mektup yollayarak milli takımı bırakmak istediğini belirtmiş, daha sonra bu kararından vazgeçmişti.