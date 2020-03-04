Sergen Yalçın teyakkuzda
Beşiktaş, ligde 25. haftanın açılış maçında cuma akşamı A.Gücü'nü ağırlayacak. Maçın bir hafta sonraki G.Saray derbisinden önce olması, takımda 6 futbolcunun sarı kart ceza sınırında bulunması ve başkent ekibinin düşme hattından kurtulma çabası, siyah-beyazlılar için mücadelenin önemini iki kat artırıyor. Burak, Caner, Atiba, Umut, N’Koudou ve Boyd cuma günkü A.Gücü maçında kart görürse Galatasaray derbisinde oynayamayacak.
Takımda Burak, Caner, Atiba, Umut, N'Koudou ve Boyd, maça 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. Bu isimlerden Burak, Atiba, Caner ve N'Koudou'nun oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Alanya sınavında göz dolduran Boyd'un da oynama ihtimali var.
KAZASIZ GEÇMELİYİZ
Teknik direktör Sergen Yalçın ise 3 puanı oyuncu kaybı olmadan alıp, derbiye moralli çıkmak amacında. Bunun için de oyuncularını uyarmaya başlayan tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularına hiçbir şekilde tartışmaya girmemeleri söyledi. Yalçın "Hakemle ve rakip oyuncularla hiçbir diyaloğa girmeyeceksiniz. Sakin kalmak önemli. Galatasaray maçına eksiksiz gitmemiz gerek. Ne puan ne de oyuncu kaybı istemiyorum. Kazasız dönmemiz gereken bir virajdayız" diyerek uyarılarda bulundu.
- 4.3.2020
- Fenerbahçe takım otobüsünde Ersun Yanal'ın görüntüsü şaşırttı! | İZLEYİN
- Lukas Podolski bu kez de hamur açtı | İZLEYİN
- Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe'nin gündeminde 3 isim var"
- Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama geldi
- Yunus Emre Sel'den Sturridge yorumu: Mali açıdan Trabzonspor'un önemli bir kazanımı oldu
- Ozan Tufan, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı!
- Fenerbahçe taraftarından Kruse'ye tepki! ''Kadro dışı bırakın''
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Trabzonspor ve Galatasaray
- İşte 4 büyük kulüpte sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
- Bunu kim tahmin edebilirdi ki? Galatasaraylı yıldız Süper Lig'in zirvesinde!
Sergen Yalçın teyakkuzda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.