Sergen Yalçın teyakkuzda

Takımda Burak, Caner, Atiba, Umut, N'Koudou ve Boyd, maça 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. Bu isimlerden Burak, Atiba, Caner ve N'Koudou'nun oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Alanya sınavında göz dolduran Boyd'un da oynama ihtimali var.

KAZASIZ GEÇMELİYİZ

Teknik direktör Sergen Yalçın ise 3 puanı oyuncu kaybı olmadan alıp, derbiye moralli çıkmak amacında. Bunun için de oyuncularını uyarmaya başlayan tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularına hiçbir şekilde tartışmaya girmemeleri söyledi. Yalçın "Hakemle ve rakip oyuncularla hiçbir diyaloğa girmeyeceksiniz. Sakin kalmak önemli. Galatasaray maçına eksiksiz gitmemiz gerek. Ne puan ne de oyuncu kaybı istemiyorum. Kazasız dönmemiz gereken bir virajdayız" diyerek uyarılarda bulundu.