Sergen Yalçın teyakkuzda - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın teyakkuzda

teyakkuzda

Sergen Yalçın teyakkuzda

, ligde 25. haftanın açılış maçında cuma akşamı A.Gücü'nü ağırlayacak. Maçın bir hafta sonraki G.Saray derbisinden önce olması, takımda 6 futbolcunun ceza sınırında bulunması ve başkent ekibinin düşme hattından kurtulma çabası, siyah-beyazlılar için mücadelenin önemini iki kat artırıyor. Burak, Caner, Atiba, Umut, N’Koudou ve cuma günkü A.Gücü maçında kart görürse derbisinde oynayamayacak.

Takımda Burak, Caner, Atiba, Umut, N'Koudou ve , maça 3 ile ceza sınırında çıkacak. Bu isimlerden Burak, Atiba, Caner ve N'Koudou'nun oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Alanya sınavında göz dolduran Boyd'un da oynama ihtimali var.

KAZASIZ GEÇMELİYİZ
Teknik direktör ise 3 puanı oyuncu kaybı olmadan alıp, derbiye moralli çıkmak amacında. Bunun için de oyuncularını uyarmaya başlayan tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularına hiçbir şekilde tartışmaya girmemeleri söyledi. Yalçın "Hakemle ve rakip oyuncularla hiçbir diyaloğa girmeyeceksiniz. Sakin kalmak önemli. maçına eksiksiz gitmemiz gerek. Ne puan ne de oyuncu kaybı istemiyorum. Kazasız dönmemiz gereken bir virajdayız" diyerek uyarılarda bulundu.

  1. 4.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sergen Yalçın teyakkuzda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN