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04 Mart 2020, Çarşamba
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Ya Ya Necip

Ya Lens Ya Necip

'ın, A.Gücü karşısında zorunlu durumlar dışında kadro değişikliği yapması beklenmiyor. Defans, orta saha ve hücum kurgusu hemen hemen belli olan takımda, Alanya maçında sakatlanan Gökhan'ın yerine 2 aday var. Bunların ilki Başakşehirspor maçında olduğu gibi 'i sağ beke çekerek ön tarafta Diaby'yi kullanmak. İkinci seçenek ise sağ beke Necip, önüne de Lens'i koymak.

Sergen Yalçın'ın, A.Gücü karşısında zorunlu durumlar dışında kadro değişikliği yapması beklenmiyor. Defans, orta saha ve hücum kurgusu hemen hemen belli olan takımda, Alanya maçında sakatlanan Gökhan'ın yerine 2 aday var. Bunların ilki Başakşehirspor maçında olduğu gibi 'i sağ beke çekerek ön tarafta Diaby'yi kullanmak. İkinci seçenek ise sağ beke Necip, önüne de Lens'i koymak.

  1. 4.3.2020
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