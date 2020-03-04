Ya Lens Ya Necip

Sergen Yalçın'ın, A.Gücü karşısında zorunlu durumlar dışında kadro değişikliği yapması beklenmiyor. Defans, orta saha ve hücum kurgusu hemen hemen belli olan takımda, Alanya maçında sakatlanan Gökhan'ın yerine 2 aday var. Bunların ilki Başakşehirspor maçında olduğu gibi Lens'i sağ beke çekerek ön tarafta Diaby'yi kullanmak. İkinci seçenek ise sağ beke Necip, önüne de Lens'i koymak.