Sergen Yalçın'dan flaş şampiyonluk yorumu!

Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BeIN Sports'a konuştu. Gündem ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yalçın, flaş yorumlara imza attı.

İŞTE SERGEN YALÇIN AÇIKLAMALARI

"İmza töreninde ben şok oldum, çok şaşırdım. Taraftarın o ilgisi, alakası, beni hem çok duygulandırdı, hem de sorumluluğumuzun ne kadar fazla olduğunu hissettirdi. Eyvah, nereye geldik, yandık, ne yapacağız dedim."

"Biz Beşiktaş'ın oynayacağı oyunu oynatmaya çalışıyoruz. Hangi kadro olursa olsun, Beşiktaş bir oyunu oynayacak. Sistemimize uygun oyuncular almaya çalışacağız, sisteme uygun oyuncular devam edecek. Sisteme uymuyorsa, gidecek, oynamayacak."

"Benim maçıma 40 bin kişi geliyorsa, demek ki bir şey görüyor da geliyor. Artık internet var, tüm gün otursan, evde 20 tane maç izlersin. Adam niye gelsin de zamanını heba etsin? Belki evde Real Madrid - Barcelona'yı, Milan - Lazio'yu seyredecek."

"KAZANSAK DA KAYBETSEK DE BU OYUNU OYNAYACAĞIZ"

"Kazansak da, kaybetsek de, biz bu oyunu oynayacağız. Camianın istediği, taraftarın hoşuna giden, taraftarın sahanın içine girdiği bir oyun olacak. Rutin bir oyun oynarsak, tribünde taraftar da uyuyor."

"Büyük takımlarda statik bir oyun olmaz. İki bekleyen 6 numara ile büyük takım oynayamaz, iki hücuma katkı yapmayan 6 numara ile kaleye gidemezsin. Büyük takımda, kaleci haricindeki 10 oyuncunun da skora katkı yapması lazım."

"MADDİ DURUM İÇ AÇICI DURUMDA DEĞİL"

"Maddi durum çok iç açıcı durumda değil, ciddi sıkıntılarda yola devam etmeye çalışıyoruz ama büyük takımlarda olabilir bunlar. Şampiyon olduğumuz sene de maddi olarak sorun yaşadık, oyuncular ödemeleri geç alıyorlar ama alıyorlar. 2-3 ay geçse de, alıyorlar."

"2-3 sene önce 90-100 milyon euroluk bir takım varken, seneye 35 milyonluk olmak zorunda. Şu anda 52 milyon civarında. Düşüreceğiz, nasıl düşüreceğiz? Bazı şeyleri mecburen yapmak zorundayız."

ŞAMPİYONLUK YORUMU

"Bu sezon büyük aksilik olmazsa, ilk 4'ün içinde bitiririz diye düşünüyorum ama şampiyonluk biraz zor bir hedef gibi görünüyor. Trabzon var, Galatasaray var, Başakşehir var, Sivas var. Galatasaray geçen sene arayı kapattı ama önünde bir takım vardı."

"Gaziantep maçında 45'te çıkarmak zorunda kaldım ama Ljajic bizi çok zorladı. Geçişleri onun üzerinden yapmamız lazım ama top almıyor, kaçak oynuyor. Saklanıyorsun ve kaçak oynuyorsun diye kendine de söyledim."

"4 kenar oyuncusu 100 maçta 10 gol atıp, 10 asist yaparsa, hedefi yükseğe koyamazsın. Çağırdım, kendileriyle konuştum. Biz daha çok kaleye gidenini istiyoruz ama bazı oyuncularımıza finali yapamıyor diyoruz, adam finali yapsa zaten Barcelona'da oynuyor."

"Türk futbolu gelişmiyor deniyor, bu ekonomik yapıda nasıl gelişecek? Adam 1 milyarlık takımla çıkıyor, senin durumun belli. Neden böyle, onu araştıracaklar, o benim işim değil. Avrupa'dan 20-30 milyon € verip oyuncu mu alıyoruz? Almıyoruz, neden durumumuz böyle?

"GUARDIOLA VE KLOPP ANADOLU'DA BU OYUNU OYNATSIN..."



"Ben kimseyi örnek almıyorum. Guardiola'ymış, Klopp'muş, hiçbirini örnek almıyorum. Ben elimdeki oyuncu grubundan oyun çıkarıyorum. Orta sahası 100 milyon euro, yedeği 150 milyon euro. Kenarı 80 milyon euro. Sen Guardiola'yı örnek alamazsın."

"Guardiola'yı, Klopp'u alalım, Türkiye'de bir takıma koyalım, bu oyunu oynatsınlar da görelim. Biz çok abartıyoruz her şeyi. Guardiola gelsin de Anadolu'da bir takıma bu oyunu oynatsın, görelim."

"TARAFTAR ÇAĞIRIYORKEN GELMEME LÜKSÜM OLAMAZ"

"Binlerce taraftar sosyal medyadan çağrı yaparken, benim buraya gelmeme lüksüm zaten olamaz, maddi şeyler konuşma lüksüm olamaz. Olmadı da, hiçbir şey de istemedim. Bütçe 100-150 olduğu zaman da biz göreve gelmiyoruz zaten, zor zamanda geliyoruz."

BOATENG TAKIMDA KALACAK MI?

"Boateng'den memnunuz ama kim kalır, kim gider... Oyuncularla ilgili şu anda böyle bir yorum yapamam. Herkes de gidebilir, herkes de kalabilir. Maçlardaki performanslara bakacağız, kimin kafa yapısı nasıl, tavır ve davranışlar bize uygun mu?"

"DORUKHAN'A ÖNÜMÜZDEKİ SENEYE HAZIRLANMASINI SÖYLEDİM"

"Dorukhan, 1-2 hafta içinde takımla antrenmanlara başlayabilecek gibi görünüyor. Çok acele etmek istemiyoruz. Ona da, 'Acele etme, ağır ağır git, ciddi bir sakatlık yaşadın, nüksetmesin.' dedim."

"Dorukhan'a önümüzdeki seneye hazırlanmasını söyledim. Çok daha sağlıklı olur onun için. Hiç olmazsa çıkar, başlar, devam eder, belki sezon sonuna doğru 2-3 maç kullanabiliriz duruma göre."

"Avrupa Şampiyonası var ama oyuncunun da hazır olması var. Dorukhan aylardır sakat. 1 aylık antrenmanla Şenol hoca alır mı, alır da oynatır mı, bunlar tabii Şenol hocanın bileceği işler."

"Elimizden geldiğince, hem oyuncular için hem Beşiktaş için elimizden geleni en doğru şekilde yapmaya çalışacağız. Bunu, oyuncularımızı da koruyarak yapacağız. Bunun için zaman lazım."

"İDMANLARDA FUTBOL OYNAMIYORUM"

"İdmanlarda futbol oynamıyorum. Krampon giyip oynamak istemiyorum, çocukların da morali bozulacak. Onu da düşünüyorum aslında biraz."

MERİH DEMİRAL AÇIKLAMASI

"Merih'le ilgili Milli Takım'ın yıllarca stoper aramayacağını, Premier Lig'de rahatlıkla oynayabileceğini söylemiştim. Bunu söylerken de Merih'in tamamen profesyonelliğiyle ilgili bir durum. İnanılmaz profesyonel ve gelişime açık bir oyuncu."

"Merih başta eski tip stoper görüntüsü veriyordu, agresif, kesici... Bu, Avrupa'da yetmez. "

"Alanya'da oyunu hep Merih'le kuruyordum, hep onu çıkarıyordum orta sahaya. Çünkü mutlaka öteki sahaya geçmesi lazım. Yoksa büyük takımlarda oynaması zor. "

"Merih, Milli Takım savunması için çok önemli oyuncu, onun yetişmemesi çok büyük bir dezavantaj olacak ama artık o duyguyu hisseden bir milli takım var, en önemli şey o. İstek, arzu, mücadele etmek. Önce mücadele edeceksin, oyun ondan sonra."