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07 Mart 2020, Cumartesi
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Sarı ışık yanmadı

Sarı ışık yanmadı

'a derbi öncesi sarı ışık yanmadı... Siyah-beyazlı ekipte, Ankaragücü karşılaşmasına 6 isim cezası sınırında çıktı.

'a derbi öncesi sarı ışık yanmadı... Siyah-beyazlı ekipte, Ankaragücü karşılaşmasına 6 isim cezası sınırında çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan , , Kevin N'Koudou, Tyler Boyd ve ile yedek kulübesinde yer alan Umut Nayir dün sarı kart görselerdi gelecek hafta deplasmanda oynanacak derbisinde forma giyemeyecekti. Ancak korkulan olmadı.
  1. 7.3.2020
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