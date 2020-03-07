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07 Mart 2020, Cumartesi
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unutulmadı

Kadınlar Günü unutulmadı

Siyah-beyazlı oyuncular, 8 Mart Dünya nedeniyle sahaya "" yazılı tişörtlerle çıktı.

Siyah-beyazlı oyuncular, 8 Mart Dünya nedeniyle sahaya "" yazılı tişörtlerle çıktı. Tişörtlerin önünde erkek şiddetiyle hayatını kaybeden kadınların isimleri yer aldı. Kulübün Twitter hesabından ise " kurban giden ve eşitsizliğe uğrayan tüm kadınlar için sahadayız" paylaşımı yapıldı. Kadın Takımı oyuncuları taraftarı selamladı.
  1. 7.3.2020
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