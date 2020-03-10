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10 Mart 2020, Salı
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'den ayrı çalıştı!

Beşiktaş Caner Erkin'den ayrı çalıştı!

, yönetiminde gelecek hafta oynayacakları maçına hazırlanmaya devam ediyor. Soğuk algınlığı bulunan idmanda yer almadı.

, 'in 26'ncı haftasında pazar günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Soğuk algınlığı bulunan idmanda yer almadı.

BJK 'nde sağanak yağış altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana soğuk algınlığı bulunan Caner Erkin katılmadı. Dorukhan Toköz, çalışmalarına sahada devam etti. Teknik direktör yönetimindeki idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. İdman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 10.03.2020
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