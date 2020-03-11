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11 Mart 2020, Çarşamba
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Elnney için ikinci teklif

Elnney için ikinci teklif

Sezon başında ’den bedelsiz olarak kiralanan , performansıyla ’ın beğenisini kazandı.

Sezon başında 'den bedelsiz olarak kiralanan , performansıyla 'ın beğenisini kazandı. Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede koşulların oluşması halinde 27 yaşındaki oyuncu ile gelecek yıl da devam etmek istediğini ifade etti. yönetimi, İngiliz ekibine 1 yıl daha kiralama önerisini götürecek
  1. 11.3.2020
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