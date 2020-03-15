Galatasaray 0-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU
Galatasaray Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Beşiktaş ile karşılaştı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynandı. Mücadele başladığı skorla 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirme şansını kullanamadı.
Ligde 26. haftaya 49 puanla zirvedeki rakipleri Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in arkasından üçüncü sırada giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Yoğun yağış altında oynanan derbinin ikinci yarısında baskı kurduğu siyah-beyazlıların kalesinde birçok pozisyon üreten Galatasaray, buna rağmen skoru değiştiremedi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Haftanın önemli maçlarından olan Trabzonspor-Medipol Başakşehir müsabakasının 1-1 tamamlanmasının ardından derbiye puan farkını düşürme ihtimaliyle çıkan Galatasaray, bu şansını kullanamadı.
Aldığı beraberlikle puanını 50'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 53'er puanlı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü.
Galatasaray, 49 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçını 3 puanla kapatması durumunda 4. sırada gerileyecek.
YENİLMEZLİK SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı.
Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
SAHASINDA BEŞİKTAŞ'A 3 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 3 lig maçını kaybetmedi.
Sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlıları 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0'lık skorlarla yendi. Galatasaray, bu maçtan da beraberlikle ayrılarak rakibine karşı sahasındaki yenilmezliğini 3 maça çıkardı.
İKİLİ AVERAJI KAYBETTİ
Galatasaray, Beşiktaş ile arasındaki ikili averajı rakibine kaptırdı.
Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında rakibine üstünlük kuramayınca ikili averajı rakibine verdi.
Sezon sonunda olası bir puan eşitliği durumunda Beşiktaş daha üst sırada yer alacak.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz
- 15.03.2020
- Güncelleme: 15.03.2020 21:44
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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