Galatasaray 0-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Derbide kazanan yok!

0-0 | MAÇ SONUCU

Galatasaray 0-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde ile karşılaştı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele koronavirüs tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynandı. Mücadele başladığı skorla 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

, 'in 26. haftasındaki derbide konuk ettiği ile 0-0 berabere kalarak zirveyle arasındaki puan farkını 1'e indirme şansını kullanamadı.

Ligde 26. haftaya 49 puanla zirvedeki rakipleri Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'in arkasından üçüncü sırada giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı ağırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Yoğun yağış altında oynanan derbinin ikinci yarısında baskı kurduğu siyah-beyazlıların kalesinde birçok pozisyon üreten Galatasaray, buna rağmen skoru değiştiremedi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Haftanın önemli maçlarından olan Trabzonspor-Medipol Başakşehir müsabakasının 1-1 tamamlanmasının ardından derbiye puan farkını düşürme ihtimaliyle çıkan Galatasaray, bu şansını kullanamadı.

Aldığı beraberlikle puanını 50'ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 53'er puanlı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü.

Galatasaray, 49 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçını 3 puanla kapatması durumunda 4. sırada gerileyecek.

YENİLMEZLİK SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı.

Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

SAHASINDA BEŞİKTAŞ'A 3 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 3 lig maçını kaybetmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlıları 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0'lık skorlarla yendi. Galatasaray, bu maçtan da beraberlikle ayrılarak rakibine karşı sahasındaki yenilmezliğini 3 maça çıkardı.

İKİLİ AVERAJI KAYBETTİ

Galatasaray, Beşiktaş ile arasındaki ikili averajı rakibine kaptırdı.

Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan maçı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında rakibine üstünlük kuramayınca ikili averajı rakibine verdi.

Sezon sonunda olası bir puan eşitliği durumunda Beşiktaş daha üst sırada yer alacak.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Falcao

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 21:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray 0-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN