Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırladı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip karşılaşmada kazanan olmazken, mücadeleye ilk 11'de başlayan Younes Belhanda yaptığı hatalarla sosyal medyada taraftarlardan tepki topladı. İşte Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinden kareler...
15 Mart 2020 Pazar 20:57
Güncelleme: 15.03.2020 20:57
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinin ilk yarısına Younes Belhanda'nın performansı damga vurdu.
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Fatih Terim'in Fenerbahçe maçından sonra oynanan Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarında yedek kulübesinde tuttuğu Belhanda, Ömer Bayram'ın yerine Beşiktaş karşısına ilk 11'de başladı.
İlk yarıdaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan ve 7 top kaybıyla 45 dakikanın en fazla top kaybeden futbolcusu olan Belhanda, sarı-kırmızılı taraftarların da sosyal medya üzerinden büyük bir tepkisini çekti.
Belhanda, karşılaşmanın ikinci yarısının başında Fatih Terim tarafından kenara alındı ve Ömer Bayram oyuna dahil edildi.
Belhanda'nın performansını eleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden "Öldürmeyen Allah, Belhanda'yla sınıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.