Ljajic hata yaptı
Beşiktaş’ın Sırp yıldızı Ljajic’in A.Gücü maçında tribünlere yaptığı ‘kulak tıkama’ hareketine Pascal Nouma da tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Ljajic'in A.Gücü maçında tribünlere yaptığı 'kulak tıkama' hareketine Pascal Nouma da tepki gösterdi. Fransız yıldız, "Ljajic bence bir an önce kendini toplamalı, taraftara ters gitmemeli. Neden yedek soyunuyor onu düşünmeli. Camiaya, özellikle taraftara küsemezsiniz. İyi oynarken seni alkışlarlar hakkını verirler, kötüysen eleştirirler gayet normal" dedi.
NOUMA: SERGEN İŞİ BİTİRİR
Pascal Nouma, G.Saray derbisiyle ilgili konuştu. Fransız yıldız, "Rahat ve stressiz taraf biziz. G.Saray bu hafta da puan kaybederse panik başlar. Sergen'in rahat tavırları bence rakip hocaları geriyor. Kendi futbolunu oynatabilirse üç puanı alır geliriz" dedi.
TAKIMINI HEMEN UÇURDU
Fransız yıldız Pascal Nouma, Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı: "Tanıdığım en zeki ve en yetenekli futbolculardan biriydi. Bu takımı o kurmadı, buna rağmen aldığı sonuçlar ortada. Ben bu sene Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ın ligi iyi bir yerde bitireceğine inanıyorum."
- 11.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Ljajic hata yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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