Ljajic hata yaptı

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Ljajic'in A.Gücü maçında tribünlere yaptığı 'kulak tıkama' hareketine Pascal Nouma da tepki gösterdi. Fransız yıldız, "Ljajic bence bir an önce kendini toplamalı, taraftara ters gitmemeli. Neden yedek soyunuyor onu düşünmeli. Camiaya, özellikle taraftara küsemezsiniz. İyi oynarken seni alkışlarlar hakkını verirler, kötüysen eleştirirler gayet normal" dedi.

NOUMA: SERGEN İŞİ BİTİRİR

Pascal Nouma, G.Saray derbisiyle ilgili konuştu. Fransız yıldız, "Rahat ve stressiz taraf biziz. G.Saray bu hafta da puan kaybederse panik başlar. Sergen'in rahat tavırları bence rakip hocaları geriyor. Kendi futbolunu oynatabilirse üç puanı alır geliriz" dedi.

TAKIMINI HEMEN UÇURDU

Fransız yıldız Pascal Nouma, Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı: "Tanıdığım en zeki ve en yetenekli futbolculardan biriydi. Bu takımı o kurmadı, buna rağmen aldığı sonuçlar ortada. Ben bu sene Sergen Yalçın ile Beşiktaş'ın ligi iyi bir yerde bitireceğine inanıyorum."