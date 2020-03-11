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11 Mart 2020, Çarşamba
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Kral, Aslan’ı bekliyor

Kral, Aslan’ı bekliyor

Bu sezon derbilerde gol atamayan , G.Saray maçıyla bu hasretini bitirecek.

'ın golcüsü , pazar günü oynanacak G.Saray derbisini bekliyor. Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısındaki maçı kaçıran yıldız futbolcu, Stadı'nda fileleri bularak derbilerde bu sezonki suskunluğuna da son vermek istiyor. Beşiktaş'ta G.Saray derbisinde en önemli kozların başında Burak Yılmaz geliyor. 'ın oynadığı son 7 maçta 6 gol atıp, 1 asist yapan tecrübeli futbolcu, dev maçta da fileleri havalandırmanın peşinde. Bu sezon derbilerde sessiz kalan tecrübeli futbolcu, dev maçlardaki suskunluğunu da bozmak istiyor. Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak, ve 'la oynanan karşılaşmalarda da gol atamamış, sadece bordo-mavililerle 'da 2-2 biten mücadelede asist yapmıştı. Beşiktaş'ın kaptanı, kritik maç öncesi takımla da yakından ilgileniyor. Özellikle yabancılarla konuşmalar yapan usta krampon, rakip ve atmosfer hakkında bilgi vererek arkadaşlarını motive ediyor. * Osman DİREKLİ
  1. 11.3.2020
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