Akatlar temizlendi Kartal elendi: 66-84
Dünyayı saran koronavirüse karşı Beşiktaş kulübü de önlem almaya başladı. Siyah-beyazlı kulüp, dün Akatlar Spor Salonu’ndaki FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçı olan Türk Telekom karşılaşması öncesi, tüm salonu dezenfekte etti.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
Akatlar temizlendi Kartal elendi: 66-84 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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