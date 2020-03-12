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12 Mart 2020, Perşembe
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Akatlar temizlendi elendi: 66-84

Akatlar temizlendi Kartal elendi: 66-84

Dünyayı saran koronavirüse karşı kulübü de önlem almaya başladı. Siyah-beyazlı kulüp, dün ’ndaki son 16 turu ikinci maçı olan karşılaşması öncesi, tüm salonu dezenfekte etti.

Dünyayı saran koronavirüse karşı kulübü de önlem almaya başladı. Siyah-beyazlı kulüp, dün 'ndaki son 16 turu ikinci maçı olan karşılaşması öncesi, tüm salonu dezenfekte etti. Dün akşamki maçı 84-66 kazanarak seride durumu 2-0'a getiren Türk Telekom, Beşiktaş'ı eledi ve adını çeyrek finale yazdırdı.
  1. 12.3.2020
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