Beşiktaş'ta Rebocho görev bekliyor!

25 yaşındaki futbolcu, takım çalışmalarında etkili performans sergileyip teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girmeye çalışıyor. Sezon başında Fransız ekibi Guingamp'tan kiralanan ve sözleşmesinde, 20 maçta forma giyerse zorunlu satın alma maddesi bulunan 25 yaşındaki Portekizli, bu zamana kadar 17 mücadelede süre almıştı.