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11 Mart 2020, Çarşamba
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'ta Rebocho görev bekliyor!

Beşiktaş'ta Rebocho görev bekliyor!

’in soğuk algınlığı sebebiyle pazar günkü derbiyi kaçırma ihtimalinin doğması sonrasında gözler, takımın yedek sol beki Pedro Rebocho’ya çevrildi.

25 yaşındaki futbolcu, takım çalışmalarında etkili performans sergileyip teknik direktör 'ın gözüne girmeye çalışıyor. Sezon başında Fransız ekibi Guingamp'tan kiralanan ve sözleşmesinde, 20 maçta forma giyerse zorunlu satın alma maddesi bulunan 25 yaşındaki Portekizli, bu zamana kadar 17 mücadelede süre almıştı.

  1. 11.03.2020
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