Beşiktaş'ta Rebocho görev bekliyor!
Caner Erkin’in soğuk algınlığı sebebiyle pazar günkü derbiyi kaçırma ihtimalinin doğması sonrasında gözler, takımın yedek sol beki Pedro Rebocho’ya çevrildi.
25 yaşındaki futbolcu, takım çalışmalarında etkili performans sergileyip teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girmeye çalışıyor. Sezon başında Fransız ekibi Guingamp'tan kiralanan ve sözleşmesinde, 20 maçta forma giyerse zorunlu satın alma maddesi bulunan 25 yaşındaki Portekizli, bu zamana kadar 17 mücadelede süre almıştı.
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Beşiktaş'ta Rebocho görev bekliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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