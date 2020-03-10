Sergen Yalçın'dan güldüren frikik yanıtı: Çocuklar görürse problem olur - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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'dan güldüren yanıtı: Çocuklar görürse problem olur

Sergen Yalçın'dan güldüren frikik yanıtı: Çocuklar görürse problem olur

Teknik Direktörü konuk olduğu programda siyah beyazlı takımdaki futbolculuk kariyerine nasıl başladığından teknik direktörlük görevine gelişine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Farklı ve eğlenceli tarzıyla açıklamaları sürekli gündem olan Teknik Direktörü , beIN SPORTS'ta kouk olduğu programda siyah beyazlı ekibin gündemine dair pek çok önemli konuda samimi açıklamalarda bulunurken bazı esprili yanıtlar vermeden de duramadı.

Antrenmanlarla ilgili soruya yanıt veren başarılı teknik adam "İdmanlarda oynamıyorum. Krampon giyip oynamak istemiyorum, çocukların da morali bozulacak. Onu da düşünüyorum aslında biraz" ifadelerini kullandı.

Attığı frikiklerle Türk futbol tarihine geçen Yalçın ayrıca, " işine de hiç girmiyorum. Görmesin çocuklar şimdi, görürlerse problem olur" sözleriyle oyuncularına esprili bir göndermede bulundu.

  1. 10.03.2020
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