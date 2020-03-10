Sergen Yalçın'dan güldüren frikik yanıtı: Çocuklar görürse problem olur

Farklı ve eğlenceli tarzıyla açıklamaları sürekli gündem olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, beIN SPORTS'ta kouk olduğu programda siyah beyazlı ekibin gündemine dair pek çok önemli konuda samimi açıklamalarda bulunurken bazı esprili yanıtlar vermeden de duramadı.

Antrenmanlarla ilgili soruya yanıt veren başarılı teknik adam "İdmanlarda futbol oynamıyorum. Krampon giyip oynamak istemiyorum, çocukların da morali bozulacak. Onu da düşünüyorum aslında biraz" ifadelerini kullandı.

Attığı frikiklerle Türk futbol tarihine geçen Yalçın ayrıca, "Frikik işine de hiç girmiyorum. Görmesin çocuklar şimdi, görürlerse problem olur" sözleriyle oyuncularına esprili bir göndermede bulundu.