Sergen Yalçın'dan güldüren frikik yanıtı: Çocuklar görürse problem olur
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın konuk olduğu programda siyah beyazlı takımdaki futbolculuk kariyerine nasıl başladığından teknik direktörlük görevine gelişine kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu.
Farklı ve eğlenceli tarzıyla açıklamaları sürekli gündem olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, beIN SPORTS'ta kouk olduğu programda siyah beyazlı ekibin gündemine dair pek çok önemli konuda samimi açıklamalarda bulunurken bazı esprili yanıtlar vermeden de duramadı.
Antrenmanlarla ilgili soruya yanıt veren başarılı teknik adam "İdmanlarda futbol oynamıyorum. Krampon giyip oynamak istemiyorum, çocukların da morali bozulacak. Onu da düşünüyorum aslında biraz" ifadelerini kullandı.
Attığı frikiklerle Türk futbol tarihine geçen Yalçın ayrıca, "Frikik işine de hiç girmiyorum. Görmesin çocuklar şimdi, görürlerse problem olur" sözleriyle oyuncularına esprili bir göndermede bulundu.
- 10.03.2020
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Yorum
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Toplam 1
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Sergen Yalçın'dan güldüren frikik yanıtı: Çocuklar görürse problem olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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