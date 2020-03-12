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12 Mart 2020, Perşembe
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'a 1.90'lık yeni kule!

Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!

yönetimi, Vida’nın yüksek bedelle satılması durumunda yerine alınacak oyuncuyu belirledi. Siyah-beyazlılar Ligi ekiplerinden ’te oynayan 21 yaşındaki stoper ’yı gündemine aldı. Hollandalı oyuncu 1.90'lık boyuyla dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Birçok kulübün peşinde olduğu Domagoj Vida'yı yüksek bir bedelle satarak hem maliyetinden kurtulmak isteyen hem de, bütçe yaratmak isteyen yönetimi, Hırvat stoper gittiği zaman zor durumda kalmamak için kolları sıvadı. Vida'nın yerini doldurabilecek düşük maliyetli bir stoper arayan siyah-beyazlılarda 'ın kardeşi Gürsoy'un uzun süredir izlediği , bu kez de kulübün scoutları tarafından izlendi.

AJAX FORVETLERİNE GEÇİT VERMEDİ!

'in Ajax'ı 2-0 yendiği kupa maçını izlemek için 'ya giden Beşiktaş'ın scoutları Utrecht'in 2-0 kazandığı maçta, Ajax'ın forvetlerine adım attırmayan Hoogma'yı listeye aldılar. Bonservisi Hoffenheim'de bulunan 21 yaşındaki 1.90 boyundaki sol stoper Hoogma, Utrecht'te kiralık oynuyor.

  1. 12.3.2020
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