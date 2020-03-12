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12 Mart 2020, Perşembe
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derbisinde gözler kalecilerde

Galatasaray Beşiktaş derbisinde gözler kalecilerde

'in 26. haftasında pazar günü ile arasında oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Bu hafta oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaleleri koruması beklenen 24 maçta 19, ise 24 karşılaşmada 29 gol yedi.

'ın kalesini koruyacakken, 'ta ise görev alacak. Bu önemli müsabakada iki kalecinin performansı derbinin kaderini belirleyebilir.

Bu sezon ligde Muslera 24 resmi maçta görev aldı ve 19 gol yedi. Uruguaylı file bekçisi 11 karşılaşmada ise kalesini gol kapadı. 33 yaşındaki kaleci özellikle ligin gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Tecrübeli kaleci, 'in ikinci yarısında çıktığı 8 mücadelenin 4'ünde kalesini gole kapattı.

Süper Lig'e geldiğinden beri Beşiktaş derbisi kaçırmayan Muslera, oynadığı 20 resmi müsabakada 10 kez galibiyet sevinci yaşarken, 6 kez de mağlup oldu, 4 maçta ise berabere kaldı. Muslera, Beşiktaş'a karşı oynadığı 20 derbide kalesini 8 kez gole kapatırken, toplamda ise 20 gol yedi.

Karius ise bu sezon ligde 24 resmi müsabakada oynadı ve kalesinde 29 gole engel olamadı. Alman kaleci 7 müsabakayı da gol yemeden tamamladı. 26 yaşındaki kaleci ligin ikinci yarısında çıktığı 8 mücadedelede sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.

Süper Lig'de Galatasaray'a karşı 3 maça çıkan Karius, bu maçların 2'sinde galibiyet sevinci yaşarken, 1 kez de mağlup oldu. Alman eldiven galip gelinen maçlarda kalesini gole kapatmıştı.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 13:17
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