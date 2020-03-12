Galatasaray Beşiktaş derbisinde gözler kalecilerde

Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacakken, Beşiktaş'ta ise Loris Karius görev alacak. Bu önemli müsabakada iki kalecinin performansı derbinin kaderini belirleyebilir.



Bu sezon ligde Muslera 24 resmi maçta görev aldı ve 19 gol yedi. Uruguaylı file bekçisi 11 karşılaşmada ise kalesini gol kapadı. 33 yaşındaki kaleci özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Tecrübeli kaleci, Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 8 mücadelenin 4'ünde kalesini gole kapattı.



Süper Lig'e geldiğinden beri Beşiktaş derbisi kaçırmayan Muslera, oynadığı 20 resmi müsabakada 10 kez galibiyet sevinci yaşarken, 6 kez de mağlup oldu, 4 maçta ise berabere kaldı. Muslera, Beşiktaş'a karşı oynadığı 20 derbide kalesini 8 kez gole kapatırken, toplamda ise 20 gol yedi.

Karius ise bu sezon ligde 24 resmi müsabakada oynadı ve kalesinde 29 gole engel olamadı. Alman kaleci 7 müsabakayı da gol yemeden tamamladı. 26 yaşındaki kaleci ligin ikinci yarısında çıktığı 8 mücadedelede sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi.



Süper Lig'de Galatasaray'a karşı 3 maça çıkan Karius, bu maçların 2'sinde galibiyet sevinci yaşarken, 1 kez de mağlup oldu. Alman eldiven galip gelinen maçlarda kalesini gole kapatmıştı.