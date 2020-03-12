Onyekuru Beşiktaş maçında oynayacak mı? Belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılar bu maçın hazırlıklarını sürdürüreken, Henry Onyekuru'nun adalesinde ağrı hissedip idmanı yarıda bırakması taraftarı telaşlandırmıştı.

DURUMU CİDDİ DEĞİL

Sabah'ın haberine göre, Nijeryalı yıldızın ilk yapılan kontrollerinde durumunun ciddi olmadığı ortaya çıktı. Onyekuru, Beşiktaş derbisinde büyük olasılıkla sahada olacak.

Öte yandan ikinci Galatasaray döneminde ligde oynadığı 6 lig maçında 8 net gol pozisyonuna girip bunların 7'sini değerlendiremeyen Onyekuru'ya özel idmanlar hazırlandı.

7 FIRSAT KAÇIRDI

Analiz ekibi, Onyekuru'nun Kasımpaşa (2), Malatya (2), Fenerbahçe (2), Gençlerbirliği ve Sivasspor (1) maçlarında kaçırdığı pozisyonlara benzer şut imkânlarını idman sahasında oluşturdu. Yıldız oyuncu, Falcao ve Andone ile birlikte bu pozisyonlarda bitiricilik idmanları yapıyor.