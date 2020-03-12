Onyekuru Beşiktaş maçında oynayacak mı? Belli oldu
Galatasaray ile Beşiktaş'ın hafta sonu karşı karşıya geleceği derbi maçı her iki takım için de büyük önem taşıyor. Dev maç öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bırakmıştı. Yıldız futbolcunun Beşiktaş derbisi öncesi son durumu belli oldu.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılar bu maçın hazırlıklarını sürdürüreken, Henry Onyekuru'nun adalesinde ağrı hissedip idmanı yarıda bırakması taraftarı telaşlandırmıştı.
DURUMU CİDDİ DEĞİL
Sabah'ın haberine göre, Nijeryalı yıldızın ilk yapılan kontrollerinde durumunun ciddi olmadığı ortaya çıktı. Onyekuru, Beşiktaş derbisinde büyük olasılıkla sahada olacak.
Öte yandan ikinci Galatasaray döneminde ligde oynadığı 6 lig maçında 8 net gol pozisyonuna girip bunların 7'sini değerlendiremeyen Onyekuru'ya özel idmanlar hazırlandı.
7 FIRSAT KAÇIRDI
Analiz ekibi, Onyekuru'nun Kasımpaşa (2), Malatya (2), Fenerbahçe (2), Gençlerbirliği ve Sivasspor (1) maçlarında kaçırdığı pozisyonlara benzer şut imkânlarını idman sahasında oluşturdu. Yıldız oyuncu, Falcao ve Andone ile birlikte bu pozisyonlarda bitiricilik idmanları yapıyor.
- 12.03.2020
-
Fırat Aydınus yönetecek
Toplam 1
Yorum
Mustafa Bence yanlış atama Halis özkahyayı atama yapacaktı
-
Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'dan şampiyonluk açıklaması
Toplam 1
Yorum
Campıons Milet parasıyla 5-6 oyuncu al...Şampiyon ol.Borçları yap...nasıl olsa öderler.
-
Fenerbahçe'de kara tablo
Toplam 1
Yorum
YASİN ALTYAPI ALTYAPI ALTYAPI
Onyekuru Beşiktaş maçında oynayacak mı? Belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.