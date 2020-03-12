Onyekuru Galatasaray-Beşiktaş maçında oynayacak mı? Belli oldu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Onyekuru maçında oynayacak mı? Belli oldu

Onyekuru Beşiktaş maçında oynayacak mı? Belli oldu

ile 'ın hafta sonu karşı karşıya geleceği derbi maçı her iki takım için de büyük önem taşıyor. Dev maç öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı takımda , antrenmanı yarıda bırakmıştı. Yıldız futbolcunun Beşiktaş derbisi öncesi son durumu belli oldu.

'in 26. haftasında , Stadyumu'nda ezeli rakibi 'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılar bu maçın hazırlıklarını sürdürüreken, 'nun adalesinde ağrı hissedip idmanı yarıda bırakması taraftarı telaşlandırmıştı.

DURUMU CİDDİ DEĞİL
Sabah'ın haberine göre, Nijeryalı yıldızın ilk yapılan kontrollerinde durumunun ciddi olmadığı ortaya çıktı. Onyekuru, Beşiktaş derbisinde büyük olasılıkla sahada olacak.

Öte yandan ikinci Galatasaray döneminde ligde oynadığı 6 lig maçında 8 net gol pozisyonuna girip bunların 7'sini değerlendiremeyen Onyekuru'ya özel idmanlar hazırlandı.

7 FIRSAT KAÇIRDI
Analiz ekibi, Onyekuru'nun (2), (2), (2), ve (1) maçlarında kaçırdığı pozisyonlara benzer şut imkânlarını idman sahasında oluşturdu. Yıldız oyuncu, Falcao ve Andone ile birlikte bu pozisyonlarda bitiricilik idmanları yapıyor.

  1. 12.03.2020
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