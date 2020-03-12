Fatih Terim taktiğini belirledi! Baskın harekatı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Fatih Terim taktiğini belirledi! Baskın harekatı

taktiğini belirledi! Baskın harekatı

Fatih Terim taktiğini belirledi! Baskın harekatı

Siyah-beyazlı ekibin, ’ın gelişi ile birlikte atak bir futbol sergilediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Biz rakibe baskı yaparak başlayacağız ve onları kendi silahları ile vuracağız” dedi

kulaklarını dış dünyaya kapadı, maçının sona ermesinin ardından 'ı çalışmaya başladı. Tecrübeli teknik adam, 'ın gelmesiyle atak oynamaya başlayan ezeli rakiplerinin derbiye "baskılı" başlamak isteyeceğini oyuncularına anlattı. Siyah-beyazlıların, Yalçın ile çıktığı 6 maça da rakip alanda baskıyla başladığının altını çizen Terim, "Bunu 20-25 dakika sürdürüyorlar. Baskıya baskı gördüklerinde ise çekiliyorlar. Biz rakibe baskı yaparak başlayacağız ve kendi silahları ile vuracağız" diye konuştu.

BAĞLANTIYI KESECEK
Fatih Terim ayrıca Beşiktaş'ın direncini kırabilmek için derbide erken gol bulmak istiyor. Bu yüzden rakibi etki altına alabilecek bir oyun ile maça çıkmaya hazırlanan başarılı hoca, idmanlarda öndeki oyuncularından sürekli olarak pres istiyor. Sergen Yalçın'ın stoper Ruiz'in topu alacak isim olduğunu anlatıyor. Tecrübeli teknik adam, Ruiz'in topu alır almaz ilk olarak Atiba ile Elneny'yi arayacağını söyledi. Eğer Ruiz ve Atiba ile Elneny bağlantısını keserlerse erken gol bulup maçı kolaya çevirebileceklerinin altını çizdi.
Savaş ÇORLU

FATİH TERİM'İN DERBİ KARNESİ
Teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 63. derbisine çıkacak. Beşiktaş ve ile oynanan 62 maçta 23 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

, Fatih Terim idaresinde Beşiktaş maçlarının 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı. 7 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Terim, Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'a daha önce rakip olduğu 3 maçta bir galibiyet ve iki beraberlik yaşadı.

PAROLA GALİBİYET
Dün oyuncularıyla tek tek yakından ilgilenen Fatih Terim, Sivas maçında 2 puan bıraktıklarını hatırlatarak Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılmalarının şart olduğunu kaydetti.

BİLETLER SATIŞTA
Cimbom'un Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesinin biletleri satışa çıktı. En ucuz biletler 175 TL'den satışa sunuldu. Stadı'ndaki en pahalı bilet ise 1500 TL olacak. Sarı- kırmızılı taraftarların biletleri kısa süre içinde tüketmesi bekleniyor.

ADEM, KARTAL'A KARŞI YOK
Cimbom'a Beşiktaş maçı öncesinde 'ten kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Tedavisine başlanan Adem'in derbide yer almayacağı belirtildi.

  1. 12.3.2020
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