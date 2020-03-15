Galatasaraylı Seri: Lig henüz bitmedi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Galatasaraylı : Lig henüz bitmedi!

Galatasaraylı Seri: Lig henüz bitmedi!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu , 0-0 biten derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Seri, "Negatif bir durum yok. Sezonun ikinci yarısına iyi başladık, 10 maçta 26 puan aldık. Lig bitmedi; önce 'yi yenmemiz gerekiyor. Daha sonra da ve ile oynayacağımız maçlar var, o maçları da kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcu , maçının ardından değerlendirmelerde bulundu ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını vurguladı.

Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerinin altını çizen Seri, "Maçın ikinci yarısına iyi başladık, fırsatlar yakaladık ancak skoru bulamadık. Artık önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız, hedefimiz o maçları kazanmak" şeklinde konuştu.

Kalan haftalarda da kazanmak için mücadele etmek zorunda olduklarını ifade eden Seri, "Negatif bir durum yok. Sezonun ikinci yarısına iyi başladık, 10 maçta 26 puan aldık. Lig henüz bitmedi; önce 'yi yenmemiz gerekiyor. Daha sonra da ve ile oynayacağımız maçlar var, o maçları da kazanmak zorundayız" dedi.

  1. 15.03.2020
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