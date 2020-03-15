Galatasaraylı Seri: Lig henüz bitmedi!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Seri, 0-0 biten Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Seri, "Negatif bir durum yok. Sezonun ikinci yarısına iyi başladık, 10 maçta 26 puan aldık. Lig bitmedi; önce Rize'yi yenmemiz gerekiyor. Daha sonra da Trabzonspor ve Başakşehir ile oynayacağımız maçlar var, o maçları da kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı futbolcu Seri, Beşiktaş maçının ardından değerlendirmelerde bulundu ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını vurguladı.
Beşiktaş derbisinin ikinci yarısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerinin altını çizen Seri, "Maçın ikinci yarısına iyi başladık, fırsatlar yakaladık ancak skoru bulamadık. Artık önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız, hedefimiz o maçları kazanmak" şeklinde konuştu.
Kalan haftalarda da kazanmak için mücadele etmek zorunda olduklarını ifade eden Seri, "Negatif bir durum yok. Sezonun ikinci yarısına iyi başladık, 10 maçta 26 puan aldık. Lig henüz bitmedi; önce Rize'yi yenmemiz gerekiyor. Daha sonra da Trabzonspor ve Başakşehir ile oynayacağımız maçlar var, o maçları da kazanmak zorundayız" dedi.
- 15.03.2020
- Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinden kareler!
- Trabzonspor - Başakşehir maçında dikkat çeken kare! Korona selamı...
- Kayserispor - Yeni Malatyaspor karşılaşmasından dikkat çeken kareler
- Konyaspor mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de olanlar oldu! 8 isim...
- Harun Tekin'in taç atışı olay oldu! ''Haftaya sol bek oynasın''
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaraylı Seri: Lig henüz bitmedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.