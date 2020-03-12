Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron: Türkiye beni şaşırttı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Falcao'nun eşi Lorelei Taron: Türkiye beni şaşırttı!

'nun eşi : beni şaşırttı!

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron: Türkiye beni şaşırttı!

'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü , son haftalarda gösterdiği performansla göz dolduruyor. 34 yaşındaki yıldızın eşi da katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

televizyonu Canal1'de yayınlanan 'Lo Se Todo' isimli programa, 'daki evlerinden internet yoluyla bağlanan ünlü şarkıcı, " beni çok şaşırttı. Buradaki kültürü ve insanları çok sevdim. İnsanlar yardımsever, arkadaş canlısı ve güler yüzlü" diye konuştu.

Türkçe'nin biraz karmaşık ve öğrenmesi zor bir dil olduğuna vurgu yapan Taron, "Yavaş yavaş da olsa bazı kelimeleri öğrendim. Kendimi ifade etmem gerektiğinde bunu İngilizce yapıyorum. Kızlarımız bize göre dili daha kolay kavradılar. Bu konuda yaşlarının verdiği avantajı kullanıyor ve daha kolay öğreniyorlar" dedi.

Falcao'nun Arjantinli eşi, ülkesinde düzenlenecek dev turnuvada kendisinin de bir görevi olacağını belirterek şöyle devam etti:

"Çok sık seyahat edemiyorum. Çünkü Türkiye, Kolombiya'ya çok uzak. Haziranda Kolombiya ve Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlenecek Copa America'da ise orada olacağım. Konserler verip, şarkılarımı seslendireceğim.

  1. 12.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Radamel Falcao'nun eşi Lorelei Taron: Türkiye beni şaşırttı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN