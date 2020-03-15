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15 Mart 2020, Pazar
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taraftarlarından pankartları

Galatasaray taraftarlarından Çanakkale pankartları

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan derbide, taraftarları Stadyumu’nun tribünlerine Zaferi’nin 105. yılıyla ilgili pankartlar astı.

'in 26. haftasında Stadyumu'ndaki - derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde 18 Mart Zaferi ile ilgili çalışmalar yapmıştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında karşılaşmalar seyircisiz oynandığından dolayı taraftarlar maç öncesi tribünlere pankartları asıp stattan çıktı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu kapsamda tribünleri ''nin 105. yılında kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz', 'Bir destandır Çanakkale', 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır', 'Geri dönmeyi düşünmediler', 'Bir vatan kalbinin attığı yer 1915 Çanakkale' ve 'Mektebi Sultani şehitleri' yazılı pankartlarla donattı.

  1. 15.03.2020
  2. Güncelleme: 15.03.2020 19:18
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