Fatih Terim'den flaş Mario Lemina açıklaması
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor'a konuk olacağı karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Fatih Terim, sakatlıktan dönen Mario Lemina ile ilgili konuştu.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Sivasspor'a konuk oluyor.
Sarı-kırmızılı ekipte karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, "Hangi sonuçların, nelere yol açacağını bilecek kadar profesyonel bir takımımız var. Bunun bilincinde olduklarına inanıyorum. Güzel bir maç olsun, yolumuza iyi şekilde devam edelim" diye konuştu.
Zor bir maça çıkacaklarını dile getiren Terim, "Sivasspor bu senenin flaş takımı. İçeride ve dışarıda, özellikle ilk yarıyı çok iyi oynadılar. hala da iyi gidiyorlar. Zor bir deplasmandayız ama oyuncularımın bu zorluğun üstesinden geleceğine inanıyorum."
Sakatlıktan yeni dönen Mario Lemina ilgili de konuşan tecrübeli hoca, "Mario Lemina, bizim için önemli bir oyuncu. Onun eksikliğinde sorun yaşamamamız sevindiriciydi. Lemina'nın sakatlıktan sonra nasıl döneceğini ben de merak ediyorum. Herhangi bir sorun olursa, oyuna müdahale ederiz" dedi.
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