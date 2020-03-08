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08 Mart 2020, Pazar
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'den flaş açıklaması

Fatih Terim'den flaş Mario Lemina açıklaması

'in 25. haftasında 'ın 4 Eylül Stadyumu'nda 'a konuk olacağı karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan , sakatlıktan dönen ile ilgili konuştu.

'in 25. haftasında , 'a konuk oluyor.

Sarı-kırmızılı ekipte karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan , "Hangi sonuçların, nelere yol açacağını bilecek kadar profesyonel bir takımımız var. Bunun bilincinde olduklarına inanıyorum. Güzel bir maç olsun, yolumuza iyi şekilde devam edelim" diye konuştu.

Zor bir maça çıkacaklarını dile getiren Terim, "Sivasspor bu senenin flaş takımı. İçeride ve dışarıda, özellikle ilk yarıyı çok iyi oynadılar. hala da iyi gidiyorlar. Zor bir deplasmandayız ama oyuncularımın bu zorluğun üstesinden geleceğine inanıyorum."

Sakatlıktan yeni dönen ilgili de konuşan tecrübeli hoca, "Mario Lemina, bizim için önemli bir oyuncu. Onun eksikliğinde sorun yaşamamamız sevindiriciydi. Lemina'nın sakatlıktan sonra nasıl döneceğini ben de merak ediyorum. Herhangi bir sorun olursa, oyuna müdahale ederiz" dedi.

  1. 08.03.2020
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