Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Sergen'den yönetime 3 maddede galibiyeti reçetesi!

'dan derbisi için yönetimden 3 talep!

Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!

'in 26. haftası müthiş mücadelelere sahne olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelelerde sahasında 'ı ağırlarken, siyah-beyazlıların tecrübeli teknik adamı 'ın karşılaşma öncesi yönetimden 3 talepte bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

'de zirve yarışı iyiden iyiye kızıştı... Ertelenen mücadelesini de oynayan , rakibini 3-1 mağlup ederek averajla zirvenin yeni sahibi olurken, onu takip etti, 49 puanı bulunan 3., 4., ise 43 puanla 5. sırada kendine yer buldu.

Ligin 26. haftası ise birbirinden zorlu mücadelelere sahne olacak. Lider Trabzonspor, en yakın rakibi Medipol Başakşehir'i sahasında ağırlarken, Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Son haftalarda yakaladığı grafiği sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta oynadığı Sivasspor mücadelesine kadar 8'de 8 yapmış, zorlu rakibi Sivasspor karşısında aldıkları 1 puanla bu seriye son vermişti. Son 9 haftadır yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar zorlu Beşiktaş engelini de aşarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek istiyor.

Beşiktaş'ta ise derbiye ya tamam ya devam gözüyle bakılıyor... 'dan beklenileni alamayan siyah-beyazlılar, tecrübeli hoca ile yollarını ayırmış ve yerine kulübün efsanelerinden Sergen Yalçın'ı getirmişti. Yalçın ile iyi bir ritim yakalayan Beşiktaş, tecrübeli hoca ile çıktığı 6 mücadelede 1 kez yenilirken, 1 kez de berabere kaldı.

25. hafta itibarıyla topladığı 43 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi şampiyonluk yarışından kopmamak adına çok büyük bir önem teşkil ediyor. Bunun bilince olan Sergen Yalçın'da yönetimden 3 istek de bulundu...

İşte Sergen Yalçın'ın yönetimden derbi talepleri

1) TESİSLERE FAZLA UĞRAMAYIN: Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Sergen Yalçın, yönetimden hafta sonuna kadar, siyah-beyazlıların derbi çalışmalarını sürdürdüğü Ümraniye 'ne fazla uğramamalarını istedi.

2) MAÇ ÖNCESİ YEMEĞE KATILIN: Sergen Yalçın'ın Başkan 'ye takımın motive olması için maç öncesi yemeğe katılması önerisinde bulundu.

3) İYİ BİR PRİM: Son olarak Yalçın'ın takımın motive olabilmesi için Çebi'den iyi bir galibiyet primi açıklamasını istediği öğrenildi.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 11:32
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