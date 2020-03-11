Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu (Süper Lig 26. hafta) - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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- derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

'in 26. haftasında 'ın sahasında 'ı konuk edeceği derbi mücadelesinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu. ile arasında oynanacak müsabakayı ise yönetecek.

'in 26. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakem listeleri, TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

Zirveyi yakından ilgilendiren - derbi mücadelesinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu. Haftanın diğer dikkat çekici karşılaşması olan ile arasında oynanacak müsabakayı ise yönetecek.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde VAR odasında Ali Palabıyık, Trabzonspor-Başakşehir maçında VAR odasında ise Mete Kalkavan görev yapacak.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 11:57
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