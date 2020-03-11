Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi mücadelesinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu. Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakayı ise Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakem listeleri, TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.
Zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş derbi mücadelesinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu. Haftanın diğer dikkat çekici karşılaşması olan Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakayı ise Fırat Aydınus yönetecek.
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde VAR odasında Ali Palabıyık, Trabzonspor-Başakşehir maçında VAR odasında ise Mete Kalkavan görev yapacak.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 11:57
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
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