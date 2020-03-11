Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakem listeleri, TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

Zirveyi yakından ilgilendiren Galatasaray-Beşiktaş derbi mücadelesinin hakemi Abdulkadir Bitigen oldu. Haftanın diğer dikkat çekici karşılaşması olan Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakayı ise Fırat Aydınus yönetecek.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde VAR odasında Ali Palabıyık, Trabzonspor-Başakşehir maçında VAR odasında ise Mete Kalkavan görev yapacak.