Fatih Terim eski öğrencisi Sergen Yalçın ile 4. kez!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Bu maçlarda Terim 1 kez kazanan taraf olurken, 2 maç da berabere sona erdi.
Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi iki teknik adamın da taktik mücadelesine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray'ı, Yalçın'da Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırıyordu. Fatih Terim 1 maçı kazanırken, 2 karşılaşma da berabere sona erdi.
Bu sezon Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Sergen Yalçın ilk derbi heyecanını da Galatasaray deplasmanında yaşayacak.
Sergen Yalçın futbolculuk döneminde hem A Milli Futbol Takımı'nda hem de Galatasaray'da Fatih Terim'in öğrencisiydi.
Fatih Terim ile Sergen Yalçın'ın takımları arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:
Süper Lig: 22.09.2019 (Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)
Süper Lig: 2.02.2019 (Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 - 1 Galatasaray: (Fatih Terim)
Süper Lig: 11.03.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1 (Sergen Yalçın)
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 13:16
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim eski öğrencisi Sergen Yalçın ile 4. kez! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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