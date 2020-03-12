Fatih Terim eski öğrencisi Sergen Yalçın ile 4. kez! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Fatih Terim ile Sergen Yalçın 4. kez!

eski öğrencisi ile 4. kez!

Fatih Terim eski öğrencisi Sergen Yalçın ile 4. kez!

ile Beşiktaş Teknik Direktörü bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Bu maçlarda Terim 1 kez kazanan taraf olurken, 2 maç da berabere sona erdi.

'in 26. haftasında Stadyumu'nda oynanacak olan - Beşiktaş derbisi iki teknik adamın da taktik mücadelesine sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş Teknik Direktörü bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim Galatasaray'ı, Yalçın'da , ve 'u çalıştırıyordu. Fatih Terim 1 maçı kazanırken, 2 karşılaşma da berabere sona erdi.

Bu sezon ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Sergen Yalçın ilk derbi heyecanını da Galatasaray deplasmanında yaşayacak.

Sergen Yalçın futbolculuk döneminde hem A Milli Futbol Takımı'nda hem de Galatasaray'da Fatih Terim'in öğrencisiydi.

Fatih Terim ile Sergen Yalçın'ın takımları arasında oynanan karşılaşmalar şöyle:

Süper Lig: 22.09.2019 (Sergen Yalçın) Yeni Malatyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Fatih Terim)
Süper Lig: 2.02.2019 (Sergen Yalçın) Alanyaspor: 1 - 1 Galatasaray: (Fatih Terim)
Süper Lig: 11.03.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Konyaspor: 1 (Sergen Yalçın)

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 13:16
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