Beşiktaş'ın Radamel Falcao planı!
Beşiktaş'ta hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisi için hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın her gün futbolcularıyla 10'ar dakikalık toplantılar yaparak kritik karşılaşmaya hazırlıyor. Yalçın'ın derbi maçında Radamel Falcao'yu tutma görevini Domagoj Vida'ya vereceği kaydedildi.
Süper Lig'in 26. haftası derbi maçına sahne olacak. Son haftaların formda ekipleri Galatasaray ve Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım için de önemi büyük olan maç için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, teknik adamlar tüm planlarını 3 puan üzerine kuruyor. Galatasaray'ın son 7 maçta 8 gollük performansıyla Galatasaray'ın skor yükünü çeken Radamel Falcao yine Fatih Terim'in en büyük kozu olacak.
FALCAO GÖREVİ VIDA'YA!
Beşiktaş cephesinde Galatasaray'ı deplasmanda devirmenin hesapları yapılırken, Radamel Falcao görevi Domagoj Vida'ya verildi. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın Hırvat savunmacının tecrübesine ve kalitesine oldukça güvendiği ve Radamel Falcao'yu durdurma görevini Domagoj Vida'ya verdiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Domagoj Vida, takım çalışmalarında sergilediği hırslı futbolla dikkat çekiyor.
Hırvat stoper, zorlu Galatasaray karşılaşması öncesinde formunu üst seviyede tutarak derbideki 90 dakikada da tıpkı takım çalışmalarında olduğu gibi geçit vermemeyi hedefliyor.
Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, deplasmandaki karşılşamada Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'yu da Vida'ya emanet edecek. Son haftaların formda golcüsünü Vida durdurmaya çalışacak.
- 12.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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