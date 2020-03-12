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12 Mart 2020, Perşembe
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'ın planı!

Beşiktaş'ın Radamel Falcao planı!

'ta hafta sonu oynanacak olan derbisi için hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Siyah-beyazlılarda her gün futbolcularıyla 10'ar dakikalık toplantılar yaparak kritik karşılaşmaya hazırlıyor. Yalçın'ın derbi maçında 'yu tutma görevini 'ya vereceği kaydedildi.

'in 26. haftası derbi maçına sahne olacak. Son haftaların formda ekipleri ve , Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım için de önemi büyük olan maç için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, teknik adamlar tüm planlarını 3 puan üzerine kuruyor. Galatasaray'ın son 7 maçta 8 gollük performansıyla Galatasaray'ın skor yükünü çeken yine 'in en büyük kozu olacak.

FALCAO GÖREVİ VIDA'YA!
Beşiktaş cephesinde Galatasaray'ı deplasmanda devirmenin hesapları yapılırken, Radamel Falcao görevi 'ya verildi. Siyah beyazlılarda 'ın Hırvat savunmacının tecrübesine ve kalitesine oldukça güvendiği ve Radamel Falcao'yu durdurma görevini Domagoj Vida'ya verdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Domagoj Vida, takım çalışmalarında sergilediği hırslı futbolla dikkat çekiyor.

Hırvat stoper, zorlu Galatasaray karşılaşması öncesinde formunu üst seviyede tutarak derbideki 90 dakikada da tıpkı takım çalışmalarında olduğu gibi geçit vermemeyi hedefliyor.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, deplasmandaki karşılşamada Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'yu da Vida'ya emanet edecek. Son haftaların formda golcüsünü Vida durdurmaya çalışacak.

  1. 12.03.2020
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