Beşiktaş'ın Radamel Falcao planı!

Süper Lig'in 26. haftası derbi maçına sahne olacak. Son haftaların formda ekipleri Galatasaray ve Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım için de önemi büyük olan maç için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, teknik adamlar tüm planlarını 3 puan üzerine kuruyor. Galatasaray'ın son 7 maçta 8 gollük performansıyla Galatasaray'ın skor yükünü çeken Radamel Falcao yine Fatih Terim'in en büyük kozu olacak.

FALCAO GÖREVİ VIDA'YA!

Beşiktaş cephesinde Galatasaray'ı deplasmanda devirmenin hesapları yapılırken, Radamel Falcao görevi Domagoj Vida'ya verildi. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın Hırvat savunmacının tecrübesine ve kalitesine oldukça güvendiği ve Radamel Falcao'yu durdurma görevini Domagoj Vida'ya verdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Domagoj Vida, takım çalışmalarında sergilediği hırslı futbolla dikkat çekiyor.

Hırvat stoper, zorlu Galatasaray karşılaşması öncesinde formunu üst seviyede tutarak derbideki 90 dakikada da tıpkı takım çalışmalarında olduğu gibi geçit vermemeyi hedefliyor.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, deplasmandaki karşılşamada Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao'yu da Vida'ya emanet edecek. Son haftaların formda golcüsünü Vida durdurmaya çalışacak.