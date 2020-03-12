Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çağrı! ''G.Saray maçında...'' - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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'tan 'ye flaş çağrı! ''G.Saray maçında...''

Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çağrı! ''G.Saray maçında...''

'in 26. haftasında 'a konuk olacak 'ta maçın seyircili oynanmasına tepki var. Siyah-beyazlılarda genel sekreter , derbi maçının seyircili oynanmasıyla ilgili 'na sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çağrıda bulundu.

Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı , - Beşiktaş ve 'deki diğer maçların seyircili oynanacak olmasına tepki gösterdi.

Ahmet Mesut Urgancılar, hesabından yaptığı açıklamada "Yüzlerce, binlerce insanın bir araya geldiği yerlerde iki üç poster asarak ve dezenfektan uygulaması yaparak 'Corona' ile mücadele edilebileceğini sananlar var. İlk yapılması gereken çok sayıdaki insanın bir araya gelmemesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Başkanı 'in 'Derbi seyircili oynanacak" açıklamasının ardından TFF'ye davette bulunan Ahmet Mesut Urgancılar "TFF tüm önlemleri almış. Madem öyle TFF'nin Yönetim Kurulu ve diğer kurul üyelerini, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu dosta düşmana göstermek için, ailelerini de yanlarına alarak 'derby' başta olmak üzere hafta sonundaki tüm maçları seyretmeye stadyumlara davet ediyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

  1. 12.03.2020
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