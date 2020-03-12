Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çağrı! ''G.Saray maçında...''

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta maçın seyircili oynanmasına tepki var. Siyah-beyazlılarda genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar, derbi maçının seyircili oynanmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na sosyal medyadan yaptığı paylaşımla çağrıda bulundu.
Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Galatasaray - Beşiktaş ve Süper Lig'deki diğer maçların seyircili oynanacak olmasına tepki gösterdi.
Ahmet Mesut Urgancılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yüzlerce, binlerce insanın bir araya geldiği yerlerde iki üç poster asarak ve dezenfektan uygulaması yaparak 'Corona' ile mücadele edilebileceğini sananlar var. İlk yapılması gereken çok sayıdaki insanın bir araya gelmemesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 'Derbi seyircili oynanacak" açıklamasının ardından TFF'ye davette bulunan Ahmet Mesut Urgancılar "TFF tüm önlemleri almış. Madem öyle TFF'nin Yönetim Kurulu ve diğer kurul üyelerini, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu dosta düşmana göstermek için, ailelerini de yanlarına alarak 'derby' başta olmak üzere hafta sonundaki tüm maçları seyretmeye stadyumlara davet ediyorum" şeklinde paylaşım yaptı.
- 12.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan TFF'ye flaş çağrı! ''G.Saray maçında...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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