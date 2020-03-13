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13 Mart 2020, Cuma
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Falcao’yu Vida'la!

Falcao’yu Vida'la!

Tatlı sert futboluyla bilinen Hırvat stoper Vida’nın derbide G.Saray’ın gol silahı Falcao’yla bire bir oynaması bekleniyor.

derbi maçının taktiği büyük ölçüde netleşirken, 'ın bazı oyunculara karşı özel önlemler alacağı belirtildi. Bunlardan birinin de sarı-kırmızılıların etkili gol silahı olan olduğu öğrenildi. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın deplasmandaki karşılaşmada G.Saray'ın forveti Radamel Fal cao'yu, Hırvat savunma oyuncusu Vida'ya emanet edecek. Tatlı sert bir anlayışı sergileyen Vida'nın, Kolombiyalı golcüye maç boyunca yakın oynayacağı ifade edildi. Hırvat stoperin Pazar akşama oynanacak zorlu G.Saray karşılaşması öncesinde formunu üst seviyede tutarak, derbideki 90 dakikada da tıpkı takım çalışmalarında olduğu gibi rakibine geçit vermemeyi hedefliyor.
  1. 13.3.2020
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