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13 Mart 2020, Cuma
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Ayaklarınla konuş

Ayaklarınla konuş

Sergen, ‘kulak tıkayan’ Adem Ljajic’i böyle motive etti.

Beşiktaş Sergen Yalçın, A.Gücü maçında attığı golün ardından tribünlere 'kulak tıkayan' Ljajic'e, derbi öncesi tatlı sert çıkıştı. Siyah-beyazlı yöneticilerin "Elimizdeki en değerli oyunculardan biri" dediği Sırp oyuncuyla özel bir görüşme yapan 47 yaşındaki teknik adamın, "Ben senin değerini biliyorum, sen de bu formanın değerini bil. Bu derbide ellerin değil, ayakların konuşsun" ifadelerini kullandığı öğrenildi
  1. 13.3.2020
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