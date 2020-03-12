Biz bitti demedik!

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Burak Yılmaz, hafta sonundaki derbi öncesinde takım arkadaşlarını motive eden görüşmeler yapmaya devam ediyor. Yabancılar başta olmak üzere sadece saha içinde değil saha dışında da siyah-beyazlı oyuncuların tüm sorun larıyla yakından ilgilenen Burak, her konuşmasında sonuna kadar zirve mücadelesinin içinde olacaklarını ifade ediyor. Burak Yılmaz, G.Saray'a karşı TT Stadı'nda kazanmak için son ana kadar mücadele edeceklerini ve galibiyetten başka bir seçenekleri olmadığını vurguladı.

ŞANSSIZ MAÇLAR KAYBETTİK

Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında şanssız puanlar kaybettiklerini ifade eden kaptan Burak Yılmaz, "Bu iki maçta kaybettiğimiz puanlar olmasa şimdi şampiyonluğun bir numaralı adayı belki de biz olacaktık. Hafta sonundaki Galatasaray maçında herkes rakibimizi favo ri gösteriyor ama biz son sözümüzü sahada söyleyeceğiz. Deplasmanda olmamız çok önemli değil bizim için. Takımdaki oyuncuların tamamına yakını büyük maç oynamaya alışkın. Kısaca özetlersek biz 'lig bitti' demeden bu iş bitmeyecek, bunu kanıtlayacağız" diye konuştu.

21 PUANI ALMISTIK!

Burak, Süper Lig'de kalan 9 maçı da kazanmalarının imkansız olmadığını ifade etti. Tecrübeli forvet, "İyi bir seri yakaladık ve bu serimizi G.Saray karşısında da sürdürmek istiyoruz. Ligde henüz biten bir şey yok ve biz de son ana kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü ilk yarıdaki bu 9 maçlık periyotta 7 galibiyetle 21 puan almayı başardık. Şimdiki hedefimiz bu seriyi 9 maça çıkarmak. Zor ama imkansız değil" ifadelerini kullandı

EN GOLCÜ SEZONU

Burak, Beşiktaş'ta bu sezon toplamda 12 gole atarak siyah-beyazlı forma altında en golcü sezonuna ulaştı. Bu sezon ligde 11 gol bulan 34 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir gol kaydetti. Beşiktaş'ta ilk kez 20062007'de görev alan ve söz konusu sezonu 6 golle tamamlayan Burak, sonraki sezonun yarım devresinde siyah-beyazlı formayı giyip bir kez fileleri havalandırdı. Geçen sezonun devre arasında tekrar Beşiktaş'a transfer oldu ve 11 defa gol sevinci yaşadı.