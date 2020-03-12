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12 Mart 2020, Perşembe
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takıma katıldı

Caner Erkin takıma katıldı

’a ’den müjdeli haber geldi. Önceki idmanlara çıkamayan Caner Erkin hastalığını atlatarak dün takımla birlikte çalıştı.

'a 'den müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlılar, pazar günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. 'ın 'ndeki çalışması, yakla şık 1.5 saat sürdü. Dorukhan Toköz sahada bireysel programına devam ederken, soğuk algınlığı nedeniyle önceki idmanlara çıkamayan Caner Erkin ise hastalığı atlatarak takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli oyuncu, hafta sonundaki derbide forma giyebilecek.
  1. 12.3.2020
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