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12 Mart 2020, Perşembe
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Rebocho forma bekliyor

Rebocho forma bekliyor

’ta ’in soğuk algınlığı sebebiyle iki gün takımdan ayrı kalması üzerine gözler, takımın yedek sol beki ’ya çevrildi. 25 yaşındaki futbolcu, takım çalışmalarında etkili performans sergileyip ’ın gözüne girmeye çalışıyor.

'ta 'in soğuk algınlığı sebebiyle iki gün takımdan ayrı kalması üzerine gözler, takımın yedek sol beki 'ya çevrildi. 25 yaşındaki futbolcu, takım çalışmalarında etkili performans sergileyip 'ın gözüne girmeye çalışıyor. Sezon başında Fransız ekibi Guingamp'tan kiralanan ve sözleşmesinde, 20 maçta forma giyerse zorunlu satın alma maddesi bulunan 25 yaşındaki Portekizli, bu zamana kadar 17 mücadelede süre almıştı. 47 yaşındaki teknik adamın, Caner'in bir halsizlik ve yorgunluk yaşaması durumunda G.Saray maçında bu oyuncuya şans verebileceği ifade edildi.
  1. 12.3.2020
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