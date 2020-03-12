Rebocho forma bekliyor
Beşiktaş’ta Caner Erkin’in soğuk algınlığı sebebiyle iki gün takımdan ayrı kalması üzerine gözler, takımın yedek sol beki Pedro Rebocho’ya çevrildi. 25 yaşındaki futbolcu, takım çalışmalarında etkili performans sergileyip teknik direktör Sergen Yalçın’ın gözüne girmeye çalışıyor.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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