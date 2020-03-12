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12 Mart 2020, Perşembe
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Yüksek prim motive eder

Yüksek prim motive eder

’ın tecrübeli hocası , yönetimden hafta sonuna kadar ’ye fazla uğramamalarını istedi.

'ın tecrübeli hocası , yönetimden hafta sonuna kadar 'ye fazla uğramamalarını istedi. 47 yaşındaki çalıştırıcının, Başkan Çebi'ye "Eğer takıma iyi bir motivasyon düşünüyorsanız, maçtan önceki akşam yemeğine katılın ve iyi de bir prim açıklayın" önerisini sundu.
  1. 12.3.2020
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