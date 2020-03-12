Sergen’li Kartal topa hakim oldu
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın geldikten sonra topa sahip olan, sahip olduğu topu yüksek pas yüzdesiyle çeviren ve sık ve isabetli pas yapan bir takım haline geldi.
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
Sergen’li Kartal topa hakim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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