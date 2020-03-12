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12 Mart 2020, Perşembe
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Sergen’li topa hakim oldu

Sergen’li Kartal topa hakim oldu

, geldikten sonra topa sahip olan, sahip olduğu topu yüksek pas yüzdesiyle çeviren ve sık ve isabetli pas yapan bir takım haline geldi.

, geldikten sonra topa sahip olan, sahip olduğu topu yüksek pas yüzdesiyle çeviren ve sık ve isabetli pas yapan bir takım haline geldi. Sergen'li Beşiktaş, 6 haftada sadece maçında yüzde 60'ın altında topa sahip oldu. En düşük pas yüzdesini ise yüzde 81'le maçında yakaladı. En az pası da 488'le yine bu maçta yaptı.
  1. 12.3.2020
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