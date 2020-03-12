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12 Mart 2020, Perşembe
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Onlar korksun

Onlar korksun

futbolcularını derbi öncesi “Bu G.Saray’ı 4 ay önce yendiniz, yine yeneceksiniz. Siz değil, onlar korksun” diyerek motive ediyor.

'ta tüm gözler hafta sonundaki G.Saray maçına çevrilmiş durumda. Teknik direktör 'ın takımın başına gelmesiyle birlikte yükselişe geçen siyah-beyazlılarda tek hedef, zirve yarışındaki rakiplerinden G.Saray'ı kendi evinde mağlup etmek. Futbolcularıyla hafta başından bu yana özel toplantılar yapan 47 yaşındaki teknik adam, motivasyon konuşmalarında yaşanmış olan sonuçlardan bahsetmeyi tercih ediyor. Ligin ilk yarısındaki puan kayıplarını ikinci yarıda yaşamak istemediklerinin altını ısrarla çizen Sergen Yalçın'ın son toplantıda da "Evet, pazar günü önemli bir maça çıkacağız. Ama bu G.Saray'ı 4 ay önce yendiniz, hafta sonunda yine yeneceksiniz. Siz değil, onlar korksun. Tüm , Beşiktaş'ın oynadığı futbolu konuşmaya başladı. Çıkın ve gereğini yapın" ifadelerini kullandı.
  1. 12.3.2020
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