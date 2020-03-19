Türkiye'deki tüm ligler süresiz ertelendi!

Süper Lig, 19 Mart 2019 Perşembe günü alınan kararla ertelendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yönetiminde yapılan toplantıda tüm federasyon başkanları istişare ederken, çıkan sonuç erteleme kararı oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde oldu;

"Corona virüs salgınıyla mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak salgın ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemlerle bu işin üstüne giden birkaç ülkeden biriyiz."

"Devletimizin tüm kurumları elinden gelen tüm önlemleri hızlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyor."

"Bu süreci büyük bir özveriyle ve fedakarlıkla yöneten sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

"Koronavirüsün en çok etkilediği alanlardan birisi spor. UEFA'nın toplantısında EURO 2020'nin ertelenmesi kararı alındı ve 2021'e ertelendi. İstanbul'da hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi final maçı da ileri tarihe ertelendi."

"Bugün yaptığımız toplantı bizim için önemli bir toplantıydı. Federasyon Başkanlarımıza ve Kulüpler Birliği Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yaptıkları değerlendirmeler sonucu ile verimli bir toplantı oldu."

"Son 18 yılda sporda, Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla geldiğimiz seviye ortada."

"Bütün braşlarımızda seyircisiz oynama kararı almıştık ve bu karar geçen hafta uygulandı. Dünya da çoğu lig seyircili oynatıp, bu kararı almakta geç kalmış bulundular ama biz bu kararı diğer ülkelere göre erken aldık."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir."

Türkiye Futbol Federsayonu Başkanı Nihat Özdemir'in konu ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

"Türk futboluna, Türk sporuna yön çizecek önemli kararlar almış durumdayız. Liglerimizi erteliyoruz. Tarih, yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacak. Hedefimiz, en kısa sürede tekrar liglerimizin başlaması, hem de seyircili maçlarla dönmek istiyoruz. Takvimi, Türkiye'nin olumlu gidişini de gözleyerek belirleyip, paylaşacağız."



''27 HAZİRAN'A KADAR LİGLERİMİZİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ''

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin başlayacağı tarih ile ilgili "Niyetimiz 27 Haziran'a kadar seyircili bir şekilde liglerimizi tamamlamak." dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Maçların erteleniyor olduğunu duymak, bizi gerçekten mutlu etti. Sağlık dediğimiz süreçte, devlet olarak tüm adımların atılmış olması bizi çok mutlu etti."

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in konu ile ilgili açıklaması ise şu şekilde oldu;

"Alınan karar, bizim futbol kulüpleri olarak desteklediğimiz bir karar. Sporcu sağlığı, antrenör, hakem ve tüm paydaşların sağlığı açısından bu tedbiri almak zorundaydık. Yarın Süper Lig kulüplerini toplantıya çağıracağım. Sürecin birçok değişik noktası var. Mayıs ayında biten kontratlarından tutun, işin finansal yönlerine tutun, oyuncuların talepleri olsun, bunu tek bir ses haline getirmek durumundayız."