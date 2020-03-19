Boateng sorun oldu! Sergen Yalçın...

Beşiktaş yönetimi bir yandan yeni sezon transfer çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da takım içindeki oyuncuların durumlarını masaya yatırdı. Hem kiralık olarak forma giyen, hem de sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcularla ilgili son karar, Sergen Yalçın'ın yönetime sunacağı raporun ardından netleşecek.



SERGEN YALÇIN'IN ONAYI BEKLENİYOR

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim bütçenin düşürülmesi konusunda futbolcularla görüşme yapmak için Yalçın'ın onayını bekliyor.

YOLU ŞİMDİDEN YARILADI BİLE

Masaya oturulacak isimlerin başında devre arasında kiralanan Boateng geliyor. Boateng, şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 2 gol atma başarısı gösterirken gelecek yıl da Beşiktaş'ta kalma adına yolu yarılamış durumda. Sözleşmesinde '10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzar' maddesi bulunan Ganalı futbolcu, bu kriteri 5 maçta yerine getirmiş durumda. Ancak yıldız oyuncunun 1.7 milyon euro'luk maaşı yönetimi düşündürüyor.

YÖNETİM NET BİR KARAR VEREMEDİ

Kalan 8 maçın 5'inde daha oynarsa sözleşmesi uzayacak olan Boateng'e siyah- beyazlılar gelecek yıl da 1.7 milyon euro maaş ödemek zorunda kalacak. Fakat gelecek yıl takım bütçesi 18 milyon euro civarında olacak siyah-beyazlı yönetim bu konuda net bir karar verebilmiş değil. Boateng'in lige hızlı bir giriş yapmasına rağmen ardından beklentilerin uzağında bir performans sergilemesi yöneticilerin kafasını karıştırmış durumda. Beşiktaş yönetiminin şimdiden menajeri vasıtasıyla Ganalı yıldızdan indirim talep ettiği ve yanıt beklediği öğrenildi.

Ganalı oyuncu kariyerindeki en çok golü Milan formasıyla kaydetti. İtalyan ekibiyle 114 resmi maçta 18 gol atmayı başaran Boateng; Las Palmas'ta 10, Schalke'de 7, E. Frankfurt ve Hertha BSC'de 6'şar kez rakip fileleri havalandırdı.



Boateng bugüne kadar 452 resmi lig karşılaşmasında forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 70 kez havalandıran Ganalı yıldız, 51 de asist yaparak toplamda 121 gole direkt olarak katkıda bulunmayı başardı.