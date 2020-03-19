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19 Mart 2020, Perşembe
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Sürpriz ! Elneny 'Gel' dedi Trezeguet kabul etti

Sürpriz transfer! Elneny 'Gel' dedi Trezeguet kabul etti

Siyah-beyazlılarda çalışmaları tüm hızıyla sürerken, 'den yeni bir iddia daha geldi. İngiliz basını, yönetiminin ’da forma giyen 25 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu Trezeguet’yi istediğini yazdı.

Ada basını 'ın, 'da forma giyen 'nın eski oyuncusu le görüştüğünü iddia etti. Sezon başında ve ara döneminde de siyah-beyazlıların gündeminde olan Mısırlı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

ELNENY DEVREYE GİRDİ
Vatandaşı Elneny ile görüşen ve tecrübeli oyuncudan da 'gel' çağrısı alan Trezeguet'nin, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul ettiği ifade edildi. Bu sezon Aston Villa formasıyla 24 lig maçına çıkan Trezeguet sadece 3 gol atıp, 2 asist yaptığı için fazla göze giremedi. Mısırlı oyuncu daha önce Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansın ardından 'ye transfer olmuştu. Trezeguet'nin Aston Villa ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

  1. 19.3.2020
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