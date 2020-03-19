Adem Ljajic ayrılmayı kafasına koydu! İşte görüştüğü kulüpler

Beşiktaş'ta ismi satış listesine konulacaklar arasında geçen Adem Ljacic, menajeri aracılığıyla kulüp aramaya başladı. Performansını beğenmeyen Siyah-Beyazlı taraftarlarla arası açık olan ve Sergen Yalçın'ın da ilk 11'de tercih etmediği Boşnak asıllı Sırp futbolcu başta eski kulüpleri Torino ve Fiorentina olmak üzere İtalya kulüpleriyle temasa geçti. Yıllarca İtalya Ligi Serie A'da forma giyen Ljajic, menajerleri aracılığıyle temaslarını sürdürse de ülkede çok yaygın olan koronavirüs vakalarının da azalmasını beklemek zorunda.

LİSTEDE ADI VAR

Adem Ljajic'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Adem Ljajic'in adı kiralık oyuncular ile birlikte gönderilmesi istenen 8 kişilik oyuncular listesinde yer alıyor. (TAKVİM)