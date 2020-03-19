Adem Ljajic ayrılmayı kafasına koydu! İşte görüştüğü kulüpler - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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Adem Ljajic ayrılmayı kafasına koydu! İşte görüştüğü kulüpler

Adem Ljajic ayrılmayı kafasına koydu! İşte görüştüğü kulüpler

Ljajic başta Torino ve olmak üzere birçok İtalyan kulübü ile temasa geçti. Ancak bu transfer için koronavirüs vakalarının kontrol altına alınması gerekiyor.

'ta ismi satış listesine konulacaklar arasında geçen Adem Ljacic, menajeri aracılığıyla kulüp aramaya başladı. Performansını beğenmeyen Siyah-Beyazlı taraftarlarla arası açık olan ve 'ın da ilk 11'de tercih etmediği Boşnak asıllı Sırp futbolcu başta eski kulüpleri Torino ve olmak üzere kulüpleriyle temasa geçti. Yıllarca İtalya Ligi Serie A'da forma giyen Ljajic, menajerleri aracılığıyle temaslarını sürdürse de ülkede çok yaygın olan koronavirüs vakalarının da azalmasını beklemek zorunda.

LİSTEDE ADI VAR
Adem Ljajic'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Adem Ljajic'in adı kiralık oyuncular ile birlikte gönderilmesi istenen 8 kişilik oyuncular listesinde yer alıyor. (TAKVİM)

  1. 19.03.2020
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