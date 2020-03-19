Adem Ljajic ayrılmayı kafasına koydu! İşte görüştüğü kulüpler
Ljajic başta Torino ve Fiorentina olmak üzere birçok İtalyan kulübü ile temasa geçti. Ancak bu transfer için koronavirüs vakalarının kontrol altına alınması gerekiyor.
Beşiktaş'ta ismi satış listesine konulacaklar arasında geçen Adem Ljacic, menajeri aracılığıyla kulüp aramaya başladı. Performansını beğenmeyen Siyah-Beyazlı taraftarlarla arası açık olan ve Sergen Yalçın'ın da ilk 11'de tercih etmediği Boşnak asıllı Sırp futbolcu başta eski kulüpleri Torino ve Fiorentina olmak üzere İtalya kulüpleriyle temasa geçti. Yıllarca İtalya Ligi Serie A'da forma giyen Ljajic, menajerleri aracılığıyle temaslarını sürdürse de ülkede çok yaygın olan koronavirüs vakalarının da azalmasını beklemek zorunda.
LİSTEDE ADI VAR
Adem Ljajic'in Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Adem Ljajic'in adı kiralık oyuncular ile birlikte gönderilmesi istenen 8 kişilik oyuncular listesinde yer alıyor. (TAKVİM)
- 19.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Adem Ljajic ayrılmayı kafasına koydu! İşte görüştüğü kulüpler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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