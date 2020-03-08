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08 Mart 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Juventus yeniden zirvede!

2-0 Inter | MAÇ SONUCU

Juventus 2-0 Inter | MAÇ SONUCU

'da 26. hafta karşılaşmasında , evinde Inter'i ağırladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta ev sahibi siyah-beyazlılar rakibini ve 'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Juve bu sonuçla puanını 63'e çıkarıp Lazio'nun 1 puan öünde yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan bir maçı eksik Inter ise 54 puanda kaldı.

'nın 26. haftasında , sahasında Inter ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar zorlu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Juve'ye galibiyeti getiren golleri 54'te ile 67'de kaydetti.

Ligde üst üste 3. galibiyetini alan puanını 63'e yükselterek Lazio'nun 1 puan önünde yeniden zirveye yerleşti.

Lazio'dan sonra Juventus'a da kaybederek şampiyonluk yarışında gerilere düşen Inter ise haftayı 54 puanla 3. sırada kapattı.

  1. 08.03.2020
  2. Güncelleme: 09.03.2020 00:41
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