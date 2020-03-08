Juventus 2-0 Inter | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'da 26. hafta karşılaşmasında Juventus, evinde Inter'i ağırladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta ev sahibi siyah-beyazlılar rakibini Aaron Ramsey ve Paulo Dybala'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. Juve bu sonuçla puanını 63'e çıkarıp Lazio'nun 1 puan öünde yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan bir maçı eksik Inter ise 54 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, sahasında Inter ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar zorlu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta Juve'ye galibiyeti getiren golleri 54'te Aaron Ramsey ile 67'de Paulo Dybala kaydetti.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Juventus puanını 63'e yükselterek Lazio'nun 1 puan önünde yeniden zirveye yerleşti.
Lazio'dan sonra Juventus'a da kaybederek şampiyonluk yarışında gerilere düşen Inter ise haftayı 54 puanla 3. sırada kapattı.
- 08.03.2020
- Güncelleme: 09.03.2020 00:41
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