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27 Mart 2020, Cuma
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Ronaldo'ya şok sözler! "Havuz başında keyif yapıyor"

Ronaldo'ya şok sözler! "Havuz başında keyif yapıyor"

Corona virüsünün vurduğu 'da liglerin ertelenmesinden önce ülkesi Portekiz'e giden Juventuslu yıldız , siyah-beyazlı kulübün eski başkanı tarafından sert sözlerle eleştirildi. Çizme basınına konuşan Gigli, "Önce annesinin rahatsızlığı için ülkesine gitmek istedi ve gitti. Şimdi havuz kenarında fotoğraf çektiriyor, keyif yapıyor. Şu anda herkes ülkesine gitmek istiyor. Bu, onun yüzünden oldu" dedi.

'un eski başkanı , ülkesi Portekiz'e giderek ailesiyle birlikte karantinada bulunan 'yu hedef aldı. Gigli, Ronaldo'nun ülkesine liglerin ertelenmesinden önce gitmesini diline doladı.

"HAVUZ BAŞINDA KEYİF YAPIYOR!"

'da yayın yapan Radio Punto'ya konuşan 75 yaşındaki eski başkan, Ronaldo hakkında "Önce annesinin rahatsızlığı için ülkesine gitmek istedi ve gitti. Şimdi havuz kenarında fotoğraf çektiriyor, keyif yapıyor!" ifadelerini kullandı.

"YABANCILAR ONUN YÜZÜNDEN İTALYA'DAN AYRILMAK İSTİYOR"

Ronaldo'nun ülkesine gidişinin takımdaki diğer yabancı oyuncuları tetiklediğini savunan Gigli, "Bu onun yüzünden oldu. Şimdi herkes evinden çıkarak ülkesine gitmek istiyor. Bu çok saçma çünkü döndüklerinde tekrar 14 gün karantinada kalmak zorunda kalacaklar. Herkes evinde oturmalı ve beklemeli" dedi.

Gigli ayrıca tüm dünyada futbolcuların maaş indirimini kabul etmesi gerektiğini ve Serie A'da sezonun tamamen iptal edilmesinin şart olduğunu sözlerine ekledi.

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 01:10
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