MAÇ SONUCU Parma 0-1 Lazio

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Ennio Tardini Stadyumu'nda Parma'ya konuk olan Lazio, Caicedo'nun golüyle rakibini 1-0 mağlup etti ve lider Juventus ile aradaki farkı 1'e indirdi.
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Parma ile Lazio karşı karşıya geldi.
Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 41. dakikasında Lazio, Caicedo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu skorla Lazio puanını 53'e yükseltirken, Parma 32 puanda kaldı.
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