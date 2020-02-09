MAÇ SONUCU Parma 0-1 Lazio - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
09 Şubat 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Haberleri MAÇ SONUCU Parma 0-1 Lazio

MAÇ SONUCU 0-1

MAÇ SONUCU Parma 0-1 Lazio

'nın 23. haftasında 'nda 'ya konuk olan , Caicedo'nun golüyle rakibini mağlup etti ve lider Juventus ile aradaki farkı 1'e indirdi.

'nın 23. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmanın 41. dakikasında Lazio, Caicedo'nun golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu skorla Lazio puanını 53'e yükseltirken, Parma 32 puanda kaldı.

  1. 09.02.2020
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