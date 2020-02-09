Inter Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?
İtalya Serie A'nın 23. haftası derbi mücadelesine sahne oluyor. Ülkenin önde gelen takımlarından Inter ile Milan kozlarını Giuseppe Meazza'da paylaşacak. Bu karşılaşma öncesi ev sahibi takım ligde topladığı 51 puanla lider Juventus'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, bu sezon beklentilerin uzağında kalan konuk takım ise 32 puanla 10. sırada bulunuyor. Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Peki, Inter-Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte yanıtlar...
İtalya Serie A'da Inter sahasında Milan'ı konuk edecek. İki Milano ekibinin karşı karşıya geleceği zorlu mücadele öncesi ev sahibi takımın şampiyonluk iddiası sürüyor. Milan ise bu sezon beklentilerin uzağında kaldı.
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Padelli, D'Ambrosio, Devrij, Skriniar, Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young, Eriksen, Lukaku
Milan: Donnarumma, Hernandez, Romagnoli, Kjaer, Conti, Rebic, Bennacer, Kessie, Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic
INTER-MILAN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Inter'in bugün sahasında ezeli rakibi Milan'ı konuk edeceği maç TSİ 22.45'te başlayacak ve kritik mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
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