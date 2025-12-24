CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın durumuna ilişkin bir açıklama daha!

Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın durumuna ilişkin bir açıklama daha!

Sarı-lacivertli kulübün resmi kanalları üzerinden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın durumuna ve yaşanan sürece ilişkin yeni bir açıklama paylaşıldı. İşte o ifadeler... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 23:32 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 23:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın durumuna ilişkin bir açıklama daha!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın durumuna ve yaşanan sürece ilişkin sarı-lacivertli kulüpten yeni bir açıklama geldi. Resmi kanallar üzerinden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı:

Kamuoyuna Bilgilendirme

Yaşanan sürece ilişkin olarak kamuoyunda oluşan bazı yanlış anlamaları gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, devam eden adli süreç kapsamında, ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimiyle birlikte kulübümüzden kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na gitmiştir. Süreç, başından itibaren son derece sakin ve medeni bir şekilde yürütülmüştür.

Başkanımıza, ilgili birimler tarafından gerekli tüm kolaylıklar sağlanmış olup; Sayın Başkanımız da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik etmiştir.

Sürecin bu aşamasında, yüce Türk yargısına güvenmek ve itidalli bir duruş sergilemek, her Fenerbahçeliden en önemli ricamızdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

F.Bahçe'den Saran açıklaması! Devamını Oku BUNU DA OKU

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! Devamını Oku BUNU DA OKU

REKLAM - Casper
Reis'tan F.Bahçe'ye Musaba tepkisi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran gözaltına alındı! İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak?
Galatasaray'dan beklenmedik transfer!
Samsunspor evinde kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den bir açıklama daha! F.Bahçe'den bir açıklama daha! 23:32
"Kontrol bizdeydi!" "Kontrol bizdeydi!" 23:21
Ruben Neves kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ruben Neves kimdir, kaç yaşında ve nereli? 23:10
Reis'tan F.Bahçe'ye Musaba tepkisi! Reis'tan F.Bahçe'ye Musaba tepkisi! 23:07
Konyaspor transferi duyurdu! Konyaspor transferi duyurdu! 22:30
Samsunspor evinde kazandı! Samsunspor evinde kazandı! 22:20
Daha Eski
Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor 2026? Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor 2026? 20:57
"En üst basamaklara çıkmak istiyoruz" "En üst basamaklara çıkmak istiyoruz" 20:33
Reis: Bizim adımıza zordu Reis: Bizim adımıza zordu 20:28
F.Bahçe'den Saran açıklaması! F.Bahçe'den Saran açıklaması! 20:11
Süper Lig ikinci devre ne zaman başlayacak? Süper Lig ikinci devre ne zaman başlayacak? 20:10
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı! 19:41